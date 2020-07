El impacto de la tecnología en la vida de los jóvenes

Hoy en día los jóvenes no concebimos una vida sin el uso de tecnologías. Los teléfonos inteligentes, tabletas, PC y el internet se han convertido en herramientas de uso común para nosotros. Según datos del INEGI, en el año 2019 los jóvenes utilizaron a diario el internet, convirtiéndonos en el grupo de edad que más utiliza este medio tecnológico.

Los jóvenes dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo libre a las redes sociales, actualmente podemos mostrar nuestra personalidad, puntos de vista y modo de vida al mundo, traspasando las fronteras físicas. Tenemos la libertad de conocer personas y perspectivas en cuestión de segundos lo que en otras décadas ni siquiera se imaginaba, a un solo clic podemos enterarnos de que sucede al otro lado del continente.

En promedio pasamos cinco horas de nuestro día en el celular y no es de sorprender que algunos jóvenes deterioren su salud mental a causa del uso excesivo de las tecnologías. Según la Royal Society for Public Health, la salud mental de los jóvenes y adolescentes se ve afectada en cuatro aspectos: la calidad del sueño, la imagen corporal, el ciberacoso y la inseguridad. También existe el fenómeno psicológico Fear of Missing Out (FOMO) que consiste en pensar que todas las personas que se ven en redes sociales están haciendo algo divertido mientras que el observador está perdiendo el tiempo.

Actualmente enfrentamos el reto de utilizar la tecnología de una manera más responsable, utilizándola con fines más profundos y no tan superficiales, haciéndonos conscientes de que no todo lo que brilla de las nuevas tecnologías es oro y que podemos caer en los nuevos vicios que la tecnología ha traído consigo. Los especialistas señalan que los jóvenes debemos controlar el tiempo que pasamos en las redes sociales para conservar una buena salud mental.

Margarita Morales Rayas

ECOS DEL DEBATE

La tecnología facilita la cultura colaborativa

Vivimos una era radicalmente distinta, la digitalización de la sociedad es inminente. Observamos el surgimiento de grupos de personas con intereses e ideales similares, que deliberadamente nos comprueban el surgimiento de una cultura colaborativa; activismo, softwares de uso libre, comunidades de ayuda en línea, educación virtual etc. Grupos que propician la creatividad, la colaboración e innovación, ejes importantes para alcanzar objetivos en común. La pregunta aquí es ¿Sabes quién dirige esos grupos? ¿Qué fin tienen o cual es su ideología?

Arath Ramirez, Participante Mar Adentro

La cultura colaborativa se define como el trabajo en equipo, pero el medio en el que nos desenvolvemos como sociedad determina los aprendizajes entre los seres humanos. No basta con tener dispositivos tecnológicos que faciliten la colaboración; se necesita también la voluntad de trabajar de esa manera y la construcción de las habilidades para hacerlo bien. Sabemos que la tecnología aterriza en esto, pero, la poca flexibilidad para todos aquellos que no cuentan con suficiente acceso a una red es un stop en la cultura colaborativa.

Mariano Valle, Participante Mar Adentro

La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos. Virginia Burden

Colaborar con valores

Entrevista a Carlota Calderón

Una comunicadora que se dedica a contar historias que inspiran, es una forma sencilla de presentar a Carlota Calderón, pero de una forma más profunda ella se define como “una persona que está guiada por un propósito y no siempre por un mismo propósito. Lo que he aprendido en estos años es que lo importante es mantenerse fiel a una misión, y lo mío con lo que mejor se me da la comunicación, contar historias de personas que están cambiando el mundo, de las herramientas que utilizan para hacerlo, y con la esperanza de inspirar a otros a sumarse en este camino de transformación personal y colectiva. Eso es como yo me definiría como una contadora de historias de propósitos con impacto social.”

Como una testigo de las diferentes transiciones que ocurren en la sociedad, Carlota identifica a las y los jóvenes como personas que la inspiran por el liderazgo que demuestran en los diferentes movimientos de los que forman parte. “En muchas ocasiones demuestran más determinación, más capacidad para colaborar, más propuestas para afrontar los problemas actuales”.

El aprendizaje más importante que Carlota considera que debe aprender una o un líder es conocerse a sí mismo y a su entorno. “La capacidad para saber cuál es su sitio dentro de un grupo y cuál es el rol de las otras personas, las capacidades y las cualidades de cada individuo dentro de un grupo para lograr la consecución de proyectos. El liderazgo tiene mucho de humildad para saber pedir ayuda y para dejar pasar a otros cuando son mejores que nosotros en determinados momentos”.

Hablar del entorno tecnológico con las nuevas formas de trabajo colectivo requiere, de acuerdo a la visión Carlota, dos principios fundamentales antes que el uso de los diferentes dispositivos. “Me gustaría hablar primero de colaboración y luego de valores antes de las herramientas. Uno de los cambios fundamentales que nos pueden ayudar a trabajar con otros es un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Es cambiar la competencia, el vernos separados como individuos, por nacionalidad, género origen, mejor vernos más como un sistema donde compartiendo y colaborando vamos a llegar a hacer mejores proyectos colectivos. Las separaciones son imaginarias.”

Dentro de este contexto en el que es necesaria la distancia, Carlota reconoce un importante espacio de reflexión para situarnos en las realidades que nos rodean. “con ese tiempo nos podemos empezar a preguntar cuáles son los problemas que vemos a nuestro alrededor, los retos. Empezando por nosotros mismos, la familia, la comunidad de vecinos, y replantearnos qué podemos hacer al respecto, porque todos, como bien enseñan somos agentes de cambio”.

Parte de estos cambios que pueden hacer las personas dentro de sus entornos pueden fortalecerse de la pluralidad de perspectivas. “Desde muy pequeñitos se nos dice en qué somos buenos, si somos de ciencias, de letras, artistas. Parecen categorías separadas, pero el mundo que se nos viene, en el que tenemos que dar solución a grandes retos como el cambio climático, la desigualdad, la igualdad de género, requiere un pensamiento multidisciplinar, una gran capacidad creativa y para colaborar.”

“Poder colaborar con personas con las que pensamos que no tenemos nada que ver, en cuanto empiezan los proyectos, te das cuenta de lo rico que es trabajar con gente que es diferente a ti.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“Sean motivados, aunque fallen sus proyectos o sus intenciones tal como las tenían planteadas. El fallo es el camino, no es el éxito. Aprendemos solo equivocándonos, entonces que se equivoquen muchas veces, no tengan miedo a pedir ayuda porque es sorprendente la cantidad de personas que están dispuestas a ayudarte”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Iniciativa de Espacios para la Juventud

Iniciativa de Espacios para la Juventud es una propuesta lanzada por la UNESCO como una alternativa de seguimiento al 10° Foro de la Juventud celebrado en 2017. Esta iniciativa está alineada a las metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y tiene la misión de promover en las y los jóvenes el compromiso con sus comunidades a través de la vinculación del sector público y otros actores importantes para el cambio social.

Diez notas positivas

Ingeniero mexicano crea baterías sustentables de aluminio. Artesanos guanajuatenses elaboraron una alfombra para adornar el Zócalo. La NASA desarrolla tecnología para evitar choques de asteroides en la tierra. Descubrieron en Argentina vestigios de una playa de cinco mil años de antigüedad. México tiene un museo subacuático para promover el cuidado del medio ambiente. Bansky rinde homenaje al personal médico con una obra de arte. Costa Rica exporta criaderos de mariposas a diferentes países. Matemáticos españoles formulan decálogo para organización de congresos virtuales. Grupo de mujeres preservan tortugas en Isla Salomón. Topógrafos chinos escalan el pico más grande del mundo del Monte Qomolangma.

Mar dentro propone

Para leer…

“Quiero Cambiar al mundo” de Carlota Calderón.

Para saber…

El 15 de julio se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.