El diálogo y su puente a la paz

Vivimos en una era en donde la información es tan arrasadora como dudosa. Donde la accesibilidad a la misma genera desinterés social de buscarla. En donde pareciera que el objetivo fuese la segregación social.

Esto último pone en tela de juicio si las palabras son verdaderamente el camino a la paz, y quizá no lo sean; pero el diálogo, sí.

El diálogo genera un espacio seguro de expresión, una ventana a la empatía y una promesa de redención. El diálogo genera puentes, ya que no busca expresarse para satisfacerse a sí mismo, sino comunicar y comprender a los demás.

Dialogar, como cultura general, nos hace comprender realidades distintas a las nuestras, y no enfocar los esfuerzos en sustentar por qué la nuestra es la más acertada, sino en cuestionarnos ¿qué puedo hacer por tu realidad?

En muchas ocasiones, sobre todo en esferas civiles la respuesta es, simplemente el respeto. Una sociedad que acepte la pluralidad, que salvaguarde la dignidad y que se sustente en el respeto, el diálogo es pieza necesaria… Pieza clave para llegar a la paz.

Enya Camila Cervantes Curiel

Lo que se necesita más bien es un juego de argumentación, en el cual razones motivantes reemplacen argumentos definitivos. Jürgen Habermas

ECOS DEL DEBATE

La cultura del diálogo es el camino a la paz

El diálogo es parte fundamental de la vida, es una herramienta que existe para mejorar la comunicación. Podríamos describir al diálogo como la acción que se da entre dos o más personas y que supone un intercambio de ideas, expresiones, palabras y puntos de vista. Actualmente vivimos en una época donde nos cuesta comunicarnos de manera asertiva. Suponemos lo que va a pasar en lugar de preguntar y eso genera un conflicto. La primera opción para resolver un conflicto es el diálogo.

Diana Díaz Pelayo, participante de Mar Adentro

La cultura del diálogo es el camino de la paz. En un principio, parecería un concepto tan sencillo de entender, pero tan complicado de adoptar por las esferas del poder mundial. Donde el diálogo -mal enfocado- se ha convertido en una herramienta para polarizar a la sociedad y crear resentimiento a las diferencias. En una época que se vive tanta violencia, intolerancia y discriminación, el puente a los acuerdos y a la paz, siempre será el diálogo para abrazar la pluralidad.

Eduardo Medina, participante de Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Diversidad religiosa a favor de la paz

Entrevista con: Diana Chavolla

El pasado 16 de mayo fue el Día internacional de la convivencia en paz, y es una labor importante no dejar morir este concepto que tanto bien genera en la sociedad y tanta falta hace en la actualidad.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la paz no sólo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos.

Planteado este objetivo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona, líder social que ha desarrollado un proyecto llamado “Colectivo interreligioso por la paz”. Hablamos de Diana Chavolla, mujer que actualmente tiene el título de diacona por la iglesia anglicana, y está próxima a ordenarse sacerdotisa.

Este proyecto surgió desde que Chavolla era seminarista, entonces, a raíz del día de la paz mundial se le ocurrió generar un círculo de oración interreligiosa por la paz. Diana se define a sí misma simple y sencillamente, como una persona con defectos, cualidades, en búsqueda, en crecimiento. “El ser adulto es un crecimiento continuo, es un cambio porque no somos estáticos.”

Los valores han sido parte importante en su búsqueda de abrazar la pluralidad, sin embargo, los que han nutrido su persona son: la honestidad, la verdad y la paz por medio de la justicia. Nos compartió que considera que el diálogo es una pieza fundamental para el desarrollo de la sociedad:

“Es parte, en el sentido de considerarnos seres humanos, y eso se homogeniza en cualquier religión o cultura. Dios no tiene religión, no nos pertenece; Dios no es una marca registrada. Cada uno decide seguir a dios en sus distintas denominaciones, y cada uno tiene experiencias personales con dios, independiente a la religión. Algo que es base entre nosotros es tener presente que nuestro dios es un dios de paz, de amor… Se manifiesta en la dignidad y el respeto, y se construye por la paz, y desde el más vulnerable. En realidad, estamos en sintonía con lo anterior, y todos seguimos distintas espiritualidades.”

Nos comentó sobre su dinámica, la cual se basa en compartir una cultura de diálogo y un círculo de conocimiento y empatía con miembros de distintas religiones.

“Tratar a los demás con el mismo respeto que me gustaría que me trataran a mí”, es lo que ella define como el mejor consejo que alguien le haya dado. Esto le ha ayudado a convivir en paz en medio de un mundo de ideas abundantes y variadas.

Llegando al final de la entrevista, recomendó ampliamente leer “El principito”, ya que retrata muy bien la búsqueda del ser humano.

Diana Chavolla deja un mensaje a la juventud, que admira y respeta, mismo que comenzó enunciando la frase de Salvador Allende, “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.” Agregó:

“Los Jóvenes son personas que se cuestionan sus entornos. Les recomiendo que no se dejen llevar por la sociedad estandarizada del “deber ser”, o sea, de una competencia por ver quién tiene más… Esa fuerza por la justicia, esa sensibilidad hacia los vulnerables, que se encauce. Los jóvenes -ustedes- no son el futuro, sino que son el presente. La fuerza fresca para cambiar situaciones violentas”.

CORTESÍA/Diana Chavolla

Mensaje súmate Mar Adentro

De esta manera, ella llama a la juventud a encauzar su rebeldía hacia la construcción del diálogo hacia la paz y al mutuo respeto de diversidad de pensamiento y credo.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

COLECTIVO INTERRELIGIOSO POR LA PAZ

Una historia de pluralidad de pensamiento

Colectivo interreligioso por la paz está conformado por personas de distintas denominaciones religiosas. Hay participantes católicos romanos, de la iglesia metodista, islámicos, anglicanos e incluso, los denominados “libres pensadores” es decir, que practican su espiritualidad sin necesidad de seguir una religión.

Este grupo surge a raíz de generar una cultura de diálogo y paz, con la intención de enriquecer mutuamente sus conocimientos, empatía y, por qué no, acervo cultural. Esta comunidad concentra una gran diversidad, no sólo de religiones y culturas, sino también de pensadores. Pensadores que practican la paz en medio de la pluralidad.

En la actualidad, debido a la pandemia, estos acercamientos se limitan a un modelo virtual, sin embargo, anteriormente se reunía de manera presencial. Cuando esto ocurría, todos adoptaban durante su reunión mensual el rito religioso que les quisiera explicar y compartir la persona anfitriona, de esta forma practicaban la comprensión del porqué cada religión tiene herramientas basadas en el amor y la paz para generar una sociedad armoniosa y justa.

Colectivo interreligioso por la paz es un testimonio actual de empatía y diálogo por la paz, en un mar de intolerancia. La paz y el respeto no es el fin; sino el camino.

10 notas positivas

Broadway abre de nuevo las puertas de su escenario en septiembre 2021 Convierten en museo la casa de Leonora Carrington. Tras 17 años, el elenco de Friends se vuelve a encontrar. El museo Louvre tendrá a su primera mujer directora. Claudia Ruiz, indígena tzotzil, está entre las mejores 50 chefs del mundo. Investigadores y alumnos de la UAG desarrollan app para mejorar la seguridad de la ciudad. Reconocen el proyecto educativo de la UAG entre los mejores de Latinoamérica. Vitalmex, una de las 10 mejores empresas para trabajar en México. Estudiante mexicana trabajará en área de ingeniería mecánica en TESLA TOUS celebra 20 años de presencia en México

Mar Adentro propone

Para leer

“Tiempos de guerra y paz, los pilares de la diplomacia: de Westfalia a San Francisco” de Juan José Bremer nos narra la relación entre la guerra y los acuerdos de paz propuestos por ONU.

Para saber

El 16 de mayo fue el Día internacional de la convivencia en paz.

Para Conocer

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), proporciona una medición integral de los niveles de paz en México.