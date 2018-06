El camino del debatiente

A lo largo del tiempo que llevo en el ámbito del debate muchos me han cuestionado el porqué del estar ahí, al principio decía que por las oportunidades universitarias que brinda, porque la realidad es que esa fue mi intención al llegar aquí.

Pero no fue hasta cuando viví mi primer debate de competencia, donde me di cuenta de que no solo se trataba de eso, sino que era algo que me hizo sentir completa y fue una sensación con tanta adrenalina, trabajo de equipo y conocimiento, que en conjunto promovieron a que me diera cuenta de que era algo que quería seguir desarrollando.

Después de haber participado en más de 50 debates en un año, en distintos modelos de debate, me he dado cuenta de que las herramientas que éste trae a tu crecimiento profesional y personal para en un futuro aplicarlo en el laboral, son enormes, el hecho de poder tener un pensamiento crítico y análisis frente a la información que siempre nos bombardea, al ir desarrollando las capacidades de expresión oral efectiva, la capacidad que te brinda para poder formar un equipo que crece contigo y a una red de personas que tienen los mismos intereses que tú, para hacer un cambio real en esta sociedad que siempre estamos criticando.

Considero que hay dos apoyos que son un pilar en mi desarrollo como debatiente, que me gustaría compartirles, el primero es mi familia, que siempre ha estado ahí dándome el impulso y los ánimos de que todo es posible con perseverancia, esfuerzo y trabajo, que al ser un equipo siempre todos estamos juntos para seguir; y el segundo es el Profesor Víctor Ramos, que deposito toda su confianza en mí desde el principio y que siempre lo ha dado todo para seguir creciendo y conociendo conmigo.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Entrevista a Equipo UNIVA Torneo Clásico

El equipo de la preparatoria UNIVA ha participado en el Torneo Clásico, su dedicación los llevó a ganar el tercer lugar. Andrea, Luis y Oscar, miembros del equipo en conjunto con su coach, Víctor, platicaron con Mar adentro acerca de su integración como equipo, pues cada uno tiene diversos intereses, algunos encaminados a la comunicación desde la forma de oratoria y escritura hasta en el aspecto social en el que se puede incidir a partir de la misma comunicación. Además encuentran en el arte y la filosofía herramientas para fortalecer su pensamiento crítico.

El trabajo en equipo les ha ayudado a descubrir cuáles son los valores que aportan a su vida. La lealtad, por ejemplo, que puede ser un detonador para la responsabilidad y la honestidad. El esfuerzo que el equipo ha dado para desarrollarse durante el torneo forma parte de la visión de perseverancia como valor predominante. Para Andrea: “Todo implica un esfuerzo, si tienes un compromiso con la sociedad, si no perseveras en ayudar a la sociedad que tanto criticamos, nunca va a haber un cambio”. Al mismo tiempo, cada meta propuesta para uno mismo debe estar acompañada de la paciencia a la par de la organización, así lo afirma Luis. Para Oscar todo recae en la solidaridad; “Un mundo donde simplemente sepamos lo que viven los demás e intentemos ayudar con lo poquito que sea puede hacer una gran diferencia”.

El coach reconoce que lo más valioso de los jóvenes es la energía para plantearse sueños y trabajar por ellos. Como maestro le gusta ayudar a sus alumnos a descubrir sus deseos, al mismo tiempo le da gusto que desde los jóvenes nazca el interés de realizar cosas. “Pongo el ejemplo de Andrea, llegó y me preguntó ‘Maestro, ¿usted es el de debate?, yo quiero estar en debate’“, contó Víctor. Pero también como jóvenes les gusta el amplio espectro de posibilidades para hacer un cambio, se reconocen como una generación activa para aportar algo a la sociedad, inclusive desde la política. “Veo que estas elecciones muchas organizaciones han buscado acercarse con los candidatos, eso quiere decir que queremos cambiar las cosas” afirmó Andrea. Luis reconoce que sin importar la edad, los jóvenes buscan actuar como adultos en el sentido en que empiezan a ser más participativos en actividades que antes eran vistas solo para la gente mayor.

Durante este año han aprendido acerca de sí mismos, las oportunidades que tienen y los obstáculos a los que se han enfrentado. Para Víctor, uno de los obstáculos de la juventud es dejar que el miedo ponga barreras, pues cree en que tomar riesgos genera experiencias y conocimientos. Andrea comparte una visión contra estereotipos: “Como jóvenes deberíamos de entender nuestra libertad para dejar a tras obstáculos o estigmas, no dejarnos guiar por las etiquetas”. En conjunto recomiendan a esta generación enfocarse en el futuro a través de medir el impacto de las acciones con una planificación. Oscar encuentra esta generación muy relacionada con la tecnología “Como una generación que creció con internet debemos de aprender a usarlo como herramienta de cambio social, no solo como consumidores de contenidos”.

Mensaje para los jóvenes “SÚMATE MAR ADENTRO”

Lo que el debate ha aportado al equipo: “Ser coach es constante aprendizaje de lo que enseña el equipo”. “Lo más valioso de participar en los torneos es conocer personas que con las que compartes inquietudes y metas”. “La capacidad de investigación es algo que podemos aplicar a muchos ámbitos”. “Si no fuera por el debate desconocería aún muchos temas que son relevantes”.

ECOS DEL DEBATE

“El debate como herramienta pedagógica para la participación”

“El debate como herramienta pedagógica aporta muchos beneficios al desarrollo de los jóvenes y lamentablemente en México le hace falta mucha difusión y apoyo. Crear más espacios y plataformas para que los jóvenes mexicanos puedan discutir ideas y propuestas debe ser prioridad de los gobiernos locales ya que permitirá que se desarrolle una generación de personas más críticas, más humanas, más responsables y comprometidas. El debate, bien dirigido, puede marcar la diferencia en el desarrollo social de la juventud mexicana.”

Lourdes Cajal, colaboradora de Mar Adentro

El debate tiene una mala imagen en nuestra sociedad. Muchas personas piensan que debatir es discutir, cuando en realidad es más una escucha activa que pasa por un proceso de análisis para generar posturas personales. El debate, utilizado como herramienta pedagógica puede llegar a tener un impacto en la formación del pensamiento crítico de los involucrados. Esto podría generar una sociedad menos criticona y más crítica y propositiva.

Alejandra Santana, colaboradora de Mar Adentro

VOLUNTADES

Jóvenes para la política

La presencia de los jóvenes va ganando terreno incluso a nivel mundial. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolló contempló una estrategia para empoderar la voz de la población más joven. Se trata del Programa Mundial de Juventud para el Desarrollo Sostenible y la Paz –Juventud- GPS (2016-2020). Dicha estrategia promueve la participación política, no solo expresando las inquietudes o problemas reconocidos por este sector de la población, sino que también puedan postularse a puestos de representación sin el estigma de ser personas sin experiencia o conocimientos suficientes.

10 NOTAS POSITIVAS

1. Paraguay: primer país libre de malaria de América latina.

2. Hombre crea la prótesis más grande del mundo para salvarle la vida a un elefante.

3. Cuba alcanza la tasa de mortalidad infantil más baja en la historia.

4. Estudiante argentino idea un sistema de inteligencia artificial para asistir a diabéticos.

5. Mexicana mide con precisión distancia entre astros y es premiada.

6. Argentina tiene un nuevo tratamiento para la psoriasis

7. Autónomade Aguascalientes se suma a reforestación.

8. Empresa mexicana inventó los popotes ‘de aguacate’.

9. Con tecnología 3D van por los secretos subterráneos de Teotihuacán.

10. Reparten pelucas de estambre en apoyo a niños con cáncer en el nuevo Hospital Civil.

MAR ADENTRO PROPONE

Para leer:

"Ética para Amador", de Fernando Savater.

Para conocer…

Poco más de 25 millones de jóvenes votarán estas elecciones 2018.

Para saber…

Internet es el medio más utilizado por la juventud para informarse. En EUA se estima que el 40% consume noticias por este medio.