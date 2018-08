Dreams Villamagna, sueño hecho realidad

Soñar con el paraíso, donde la arena dorada calienta suavemente los pies, el sol abrasa acogedoramente, las olas arrullan junto con el canto de las aves, mientras se contempla el mar infinito; este sueño se vuelve realidad en Dreams Villamagna Nuevo Vallarta, pues no solo ofrece este panorama paradisiaco, también contempla el confort y el lujo para una aventura en la que los cinco sentidos se sentirán bastante consentidos a través de la experiencia Unlimited-Luxury®, donde todo está incluido.

Ubicado en Bahía de Banderas, zona reconocida a nivel internacional, Dreams Villamagna Nuevo Vallarta se sitúa frente al Océano Pacífico, rodeado de las montañas de la Sierra Madre, ambos elementos otorgan espectaculares vistas a los huéspedes en cada uno de los rincones de las dos torres lujosas del recinto, las cuales integran 226 habitaciones llenas de amenidades, ideales para noches románticas en pareja, para la diversión familiar o entre amigos y para días de negocios.

Balcones con un espléndido panorama a la bahía y con hidromasaje, un mini-bar rebastecido diariamente con agua, jugo, refresco y cerveza para el antojo espontáneo, el cual puede ser consentido también con room-service las 24 horas; todo esto en tu habitación, donde hasta los usuarios más exigentes se maravillarán con cada detalle que lleva directo al pleno confort.

Una fiesta para el paladar

Si bien el lujo y el confort inunda a Dreams Villamagna Nuevo Vallarta, también hay espacio para los sabores exquisitos y variados que se reparten en ocho restaurantes gourmet: cinco a la carta, uno buffet y uno grill.

¿Qué tal una pizza hecha en horno de piedra mientras se contempla la arena dorada y el brillo del mar?, o ¿fruta fresca y bocadillos a cualquier hora del día?, o por qué no una cena de ensueño, en la que la gastronomía es deliciosa y el paisaje alimenta a la mirada a través de una magnífica vista panorámica de 360º, ¿suena perfecto? ¡Lo es! Aunque tampoco es todo, pues las opciones culinarias aquí son infinitas como el océano que las acompaña, así como los cocteles y bebidas que podrás encontrar en cualquiera de los cuatro bares.

Además, este recinto piensa en cada detalle y cada particularidad del huésped, tanto para equipar las habitaciones y las zonas comunes, como a la hora de preparar los alimentos; por lo que ofrece un menú de comidas libre de Gluten en cada restaurante, así, las alergias a éste no impedirán que se disfrute de toda la gama gastronómica.

Felicidad garantizada

No todo es gastronomía, lujo y confort en Dreams Villamagna Nuevo Vallarta, pues la diversión y el entretenimiento no faltan. El huésped puede disfrutar de actividades deportivas (yoga, tennis, bicicleta…), deportes acuáticos (kayaks, buceo, pesca…) y, para quienes buscan la relajación absoluta, el Spa by Pevonia® ofrece una amplia gama de amenidades para conseguirla. Igualmente, el huésped podrá pasar el día disfrutando del agua en alguna de las tres amplias piscinas, y los adultos también tendrán acceso a la bañera de hidromasaje, mientras los pequeños se divierten con el programa de actividades supervisadas con el equipo Explorer’s Club.