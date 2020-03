De lo invisible a lo evidente

La prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo no debería ser la organización de tus cromosomas. Bella Abzug, Abogada Estadounidense.

En la mayor parte del mundo, existen diversos preceptos legales que le otorgan a las mujeres igualdad sustantiva ante la ley. A lo largo de la historia, se ha intentado reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, esto solo se ha traducido en una igualdad de derechos sustantivos, pero aún existe una gran desigualdad en el acceso real al ejercicio de esos derechos para las mujeres.

En el ámbito laboral particularmente, según estudios de la Organización Internacional del Trabajo, el problema viene desde la perpetuación de los roles de género y la división sexual del trabajo que siguen estando vigentes en todo el mundo, ya que se sobrevaloran las actividades laborales que realizan los hombres y se desvalorizan las que realizan las mujeres. Esto se debe a que aún se sigue depositando en el hombre la carga de ser el proveedor por lo que el salario que perciben las mujeres se sigue considerando un complemento al salario del hombre proveedor.

La OIT considera la idea de que distintos trabajos pueden tener el mismo valor, como ejemplo, las labores domésticas que siguen realizando en su mayoría las mujeres y en muchos casos, no son actividades remuneradas ni consideradas ya que sigue siendo la mujer quien se hace cargo de la casa y de los hijos además de trabajar. Es importante tomar conciencia de que esto sigue sucediendo, de dónde viene el problema para poder tomar medidas efectivas para reducir la brecha salarial de género y acercarnos más al ideal de la equidad de género.

El próximo 9 de marzo con el llamado a “Un día sin nosotras” en México, puede ser un parteaguas para crear conciencia de la importancia de la fuerza laboral femenina.

Ana Lourdes Cajal

ECOS DEL DEBATE

La garantía de Derechos Humanos se fortalece con la Igualdad de Género

Los derechos humanos nos han sido otorgados por el simple hecho de existir, sin embargo, nosotros conocemos la situación de las mujeres ante la sociedad y no es una sorpresa que no se respeten sus derechos. La garantía de los derechos humanos se fortalece con la igualdad de género ya que con esto no hay privilegiados por su sexo si no que se nos trata de manera igualitaria con estos derechos por el simple hecho de ser seres humanos.

Celene Gamboa, Participante Mar Adentro

Si, los derechos humanos abogan por la igualdad del ser humano y al tratarnos con igualdad de género creamos equidad.

Pero, no en todos los casos se debe tratar a los individuos con igualdad de género para garantizar los Derechos Humanos, pues hay injusticias que sólo afectan a las mujeres. Un ejemplo es el feminicidio, es un crimen de odio hacia la mujer. En ese caso, se deben generar políticas públicas que garanticen nuestro derecho humano fundamental: la Vida.

Daniela Sandoval, Participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

El conocimiento colectivo por la justicia colectiva

Entrevista a Alejandra Ancheita

Alejandra Ancheita es Directora Ejecutiva de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha sido reconocida como abogada internacionalmente con el premio Martin Ennals en 2014, y el año pasado recibió el Doctorado de Honoris Causa de la Universidad parís Nanterra, por su trabajo de más de 20 años como abogada defensora de los Derechos Humanos.

A sí misma Alejandra se define como un resultado de su familia, y amistades, “Alejandra es una mujer 43 años, que tiene un hijo y que también es parte de una familia que ha sido principalmente construida y sostenida por mujeres. También soy abogada, soy defensora de derechos humanos que tiene ya más de 20 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos en el país, pero también internacionalmente. Parte de mi identidad más central es el ejercicio de mi maternidad, sí me ha dado otro matiz que antes la verdad no lo había imaginado”.

Desde la perspectiva de su trabajo, Alejandra encuentra la curiosidad como un valor importante que impulsa a transformar lo que parece establecido, además es una de las características que considera importante para la juventud. “Las y los jóvenes están ahora impulsando nuevos procesos de cómo organizarse y de cómo ser resilientes frente a la violencia cotidiana, pero también a la violencia estructural. Los y las jóvenes en este país siguen manteniendo procesos importantes de curiosidad por el aprendizaje, de empezarse a organizar colectivamente; hemos tenido históricamente ejemplos muy claros, principalmente en la defensa a la educación pública”.

De forma especial, la abogada hace un reconocimiento a las mujeres jóvenes. “La nueva generación de mujeres jóvenes que se manifiestan de diferentes maneras, pero que además están por primera vez en muchos años en este país haciendo el ejercicio que su derecho no solo la manifestación, sino la asamblea libre, pacífica y a ejercer desde el arte también una protesta frente a lo que están viviendo como mujeres jóvenes”.

Alejandra decidió su carrera en Derecho influenciada por su círculo familiar, no sólo por la profesión de sus padres si no por su enfoque humanista, y el ejemplo práctico de la defensa de derechos Humanos en México. “Crecí en una familia donde había principios muy claros y muy básicos respecto de la igualdad, la justicia y la no discriminación. Eso fue un ejemplo y la verdad es que yo todo el tiempo mientras iba creciendo, anuncié que los abogados eran profesionales que defendían a la gente que no podía defenderse tan fácilmente”.

Así mismo, reconoce a sus profesores como otra fuente importante de inspiración. “Tuve la fortuna de estudiar teóricamente el derecho, pero también de ver a mis profesores en la práctica de cómo utilizar el derecho como una herramienta que no necesariamente iba a causar la revolución, pero que sí podía ser utilizada de manera crítica para crear espacios de emancipación para los grupos como los pueblos indígenas que han sido históricamente excluidos”.

El trabajo de Alejandra al frente de Prodesc ha construido una serie de aprendizajes que son parte vital para el liderazgo. “Prodesc es una organización que lleva únicamente casos colectivos y que desde la colectividad y desde el pensamiento en colectivo del ejercicio de los derechos y de la demanda de acceso a la justicia de comunidades podemos tener un impacto mucho más sistémico y estructural”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Sigan aprendiendo, no duden sí mismos y mismas. Dense espacios muy serios, muy rigurosos de conocimiento, pero que también espacios de felicidad y de goce. El éxito no se puede lograr si no se tienen espacios de amor y de vínculo que construyan frente al desierto de posibilidades”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Escuela de Justicia Transnacional

La Escuela de Justicia Transnacional (EJT) es un espacio dedicado a la formación de defensores y defensoras de los derechos humanos. El proyecto que fue impulsado por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC A.C.), con el apoyo de la Fundación Bertha, busca la capacitación de actores que se conviertan en defensores y defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en los derechos humanos y la justicia transnacional. La EJT ha contribuido a la formación de tres generaciones con grupos de más de 20 participantes, entre estudiantes y profesionales de Derecho y ciencias sociales. No obstante, EJT también incluye la participación de defensores y defensoras comunitarios con experiencia en procesos de defensa de tierra y territorio, derechos humanos laborales, derechos de las mujeres y pueblos indígenas.

El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) nace en 2005 como una organización no gubernamental con el objetivo de defender, promover y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Entre sus principales labores está el acompañamiento integral de grupos vulnerados y la defensa de sus derechos para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Diez notas positivas

Ingeniero keniano crea guantes que convierten la lengua de señas en un discurso audible favoreciendo así la inclusión de personas sordas. Dúo de mujeres irlandesas reciben por primera vez el premio Pritzker, el equivalente al premio Nobel de arquitectura. La UNESCO y la Secretearía de Cultura firman convenio que fortalecerá la preservación de las lenguas indígenas. Barbie lanza colección de muñecas en honor a cinco mujeres deportistas de diferentes disciplinas en el mundo. A sus 89 años, Alejo Hermógenes Ruiz Rubio se gradúa de la universidad como uno de los mejores de su clase. Jóvenes mexicanas crean muñeco interactivo que apoya en el desarrollo del lenguaje en niños menores de seis años. Se inaugura en Guadalajara la Escuela de Escritores de Amateditorial, proyecto que busca la formación de escritores. Jessica Salazar, ciclista mexicana, gana plata en Mundial de Ciclismo. El Museo de Louvre reabre sus puertas luego de tres días de permanecer cerrado por prevención de contagio por coronavirus. La Secretaría de Cultura de Michoacán ofrecerá gratuitamente el curso Mediación e interpretación del Arte y el Patrimonio en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce.

Mar adentro propone

Para leer…

“Todos nacemos libres: La Declaración Universal de los Derechos Humanos Ilustrada” coeditada por Amnistía Internacional.

Para saber…

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como el Día de la Cero Discriminación, este año el tema conmemora la lucha en contra de la discriminación de niñas y mujeres.

Para conocer…

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, declarado por la ONU en 1975.