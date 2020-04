¿Cuántos huevos es saludable comer?

Si en esta cuarentena el huevo se ha convertido en un elemento común en tu dieta, sabrás que sus múltiples presentaciones lo hacen ideal para consumirlo regularmente. Pero, ¿realmente es bueno para la salud? ¿Cuántos huevos deberíamos comer al día?

Según las Publicaciones de Salud de Harvard, si eres una persona saludable promedio, puedes comer hasta siete huevos por semana sin incrementar tu riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Esto se debe a que son bajos en calorías y grasas saturadas, además de ser ricos en proteínas, vitaminas y minerales.

Pero, ¿todos los integrantes de una familia pueden consumir la misma cantidad? Aquí te lo decimos.

Entre los nutrientes del huevo, están el Omega-3, cuyos ácidos grasos disminuyen la presión arterial y la presencia de triglicéridos en la sangre. De igual manera, el huevo contiene luteína, zeaxantina y colina, las cuales favorecen la visión y el desarrollo neuronal.

Si bien se ha vinculado al huevo con el aumento del colesterol en la sangre, un estudio publicado en 2018 en el European Journal of Nutrition demostró que el consumo moderado de este producto proteico no está asociado a ninguna causa principal de mortalidad dentro de la población en general.

Raúl Zamora Ros, encargado de la investigación, explicó que comer un huevo al día dentro de una dieta mediterránea no conlleva efectos negativos en las personas saludables. Sin embargo, aclaró que en países como Estados Unidos, donde predomina el consumo de comida rápida, es más probable que este alimento sea perjudicial para la salud.

Si tienes un niño en casa, la porción recomendada hasta los nueve años es de una pieza al día.

Posteriormente, se debe considerar el gasto enérgico y la dieta completa del menor.

Respecto a los adultos mayores, el Instituto de Estudios del Huevo y la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO) informan que las personas de la tercera edad pueden consumir de dos a tres huevos por semana si son sedentarias o de cuerpo pequeño, mientras que los más activos pueden ingerir hasta un huevo diario si se mantiene una dieta balanceada respecto a otros alimentos.

En cuanto a las personas diabéticas, la Fundación para la Diabetes recomienda de tres a cuatro huevos por semana, para aprovechar sus nutrientes sin ingerir altos niveles de colesterol.

Así que, si llevas una dieta balanceada y no presentas enfermedades, el consumo de huevo no deberá ser un problema para tu salud, mientras no excedas las porciones recomendadas. Si sufres de algún padecimiento, lo mejor es consultar a tu médico para conocer cuáles son los alimentos ideales para ti.