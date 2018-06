Cómic "Bunsen" se despide con un gran libro

Después de 10 años de risas en compañía de los científicos del laboratorio Bunsen, las tiras cómicas realizadas por Jorge Pinto escriben un “Fin” eterno en su último cuadro y para despedirse de toda su comunidad lectora, el ilustrador creó un libro que recopila mil 24 tiras realizadas durante una década y publicadas en internet. El libro será presentado en Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) 2018, aunque aún no hay fecha fija.

“Ha cambiado muchísimo el internet, como lo recordarán, de hace 10 años, cuando lo importante eran los blogs y el contenido original; mientras que ahorita se ha vuelto una especie de cultura de remezcla, en la que la gente utiliza ya propiedades desde todas partes para comunicar lo que sea, se ha vuelto inmediato, demasiado rápido, pero eso ha traído el hacer las cosas muy velozmente, con menos cuidado de lo que se hacía hace una década, que era más artesanal. Entonces, por este lado fue importante que acabara ‘Bunsen’” explica el autor mexicano.

Tantos años de trabajo y diversión quedarán en web, pero también en el libro físico editado por La Cifra Editorial: “Era necesario una recopilación física para el día en el que internet nos falle y no encontremos los 10 años de trabajo de cómics que hay ahí. El libro tenía que existir como un legado histórico que le pusiera fin a un internet que ya ni siquiera tenemos. Nos pareció importante que hubiera un legado físico de toda la historia, de todo lo que pasó durante estos años de historias, cómics, de comunidad, eventos, etcétera”.

Un homenaje a los lectores

El libro no sólo recopila las tiras cómicas que cuentan lo que sucede en el laboratorio Bunsen, sino que también incluye “lo que pasó con los lectores, con los fans del cómic, con la gente que se acercó a los editores… Es un libro homenaje a la gente que estuvo alrededor de este comic”, pues “Bunsen” generó lectores comprometidos que crearon toda una comunidad, asegura el ilustrador:

“El trabajo (del libro) en muchos sentidos ya estaba hecho porque una de las cosas interesantes del cómic fue que creó una comunidad de lectores que no sólo estaban ahí para consumir el cómic, sino que también aportaron, es decir, eran lectores que de repente hacían muñecos de los personajes o hacían sus propias tiras cómicas con los personajes, o se disfrazaban de estos, y contaban sus propias historias. Se creó una verdadera subcultura”.

Gracias a estos lectores activos, el libro estaba casi hecho en web, pues “todo el trabajo que hay en él, como las cartas o los bocetos, la historia detrás de los personajes, fue algo que se fue creando en conjunto con los lectores en comunidades en internet, entonces, a la hora de editar el libro lo que hicimos fue un Greatest Hits de lo que había pasado alrededor de ‘Bunsen’ a lo largo de una década. Así, el libro prácticamente se armó solo, con el trabajo que se había estado realizando”.

Abordar lo mexicano

Dicha comunidad creada alrededor de los cómics “Bunsen” fue totalmente inesperada para Pinto, él cuenta: “Nunca me imaginé que tuviera este impacto, lo que me imaginé fue que tendría un grupo pequeño de lectores que estuvieran familiarizados con el tema del cómic, pero éste fue creciendo con el tiempo y fue abarcando más allá de la ciencia ficción en México”.

Los cómics “Bunsen” han tenido dos características imperantes: la renuncia del copyright y el tópico de lo mexicano, comenzando por el ser del mexicano en el trabajo y, conforme el paso de los años, se “colaron temas más generales, como la imagen que tiene el mexicano de sí mismo, la falta de estima que tiene el mexicano hacia sí y hacia su trabajo, lo cual nos da la famosa mediocridad que tenemos y que todos percibimos, es por eso que ‘estamos como estamos’. Es una de las guías principales que llegó a la historia después de los primeros dos o tres años”.

Para Pinto, esta temática fue lo que “resonó con una mayor cantidad de personas de lo que estaba esperando realmente, fue lo que trajo a suficientes lectores para que el libro fuera una opción, para que se puedan hacer eventos al respecto. No me lo esperaba, pero fue una sorpresa muy interesante”.

Unión al caos cibernético

Por otro lado, los cómics en cuestión gozan de libertad para que cualquiera pueda hacer uso de ellos, ya sea crear sus propias historias con los personajes o, incluso, copiarlos; ya que, como se mencionó anteriormente, no poseen copyright. Pinto tomó la decisión de eliminar estos derechos porque, a su parecer, “estamos en un momento en el que la gente no piensa en el copyright como algo que debe respetarse, no está en el radar de la gente ya, todo el mundo cree que todo es libre para todos, entonces, en vez de pelearme con esta tendencia, lo que decidí fue quitarle el copyright al cómic”.

De esta forma, el autor otorga la licencia con la que “cada quien puede hacer lo que quiere con un cómic, ya sea copiarlo, modificarlo o hacer sus propias tiras. Esto fue una de las cosas que impulsó mucho a la comunidad, la capacidad de utilizar los personajes y las historietas para crear sus propias historias, para reflejar sus propias situaciones de vida; utilizar a los personajes y al trasfondo de Bunsen como un lienzo para crear sus propias obras, en vez de pelearme con ellos y decir ‘oye, pero tienes que pagarme, esto es mío, debes de poner mi nombre…’”.

Así, Jorge Pinto considera “necio” el copyright, pues afirma que “la gente lo usará (los cómics) de todos modos. Pensemos en la cultura del meme actual, en la que la gente simplemente usa los personajes que quiere y no está pensando en a quién atribuirlo o de quién es qué, porque todo es libre, sin control, qué mejor que unirse al caos en vez de estar tratando de controlarlo”.



Momento de experimentar

Ahora que “Bunsen” llegó a su fin, Jorge Pinto se dará el tiempo para aventurarse en las novedades y sinfín de posibilidades que ofrece el internet: “Actualmente es difícil definir lo que es una historieta, en la época en la que las cosas salen en Instagram y los cómics ya pueden venir animados y mezclados con texto. Yo ahorita estoy trabajando en cómics mezclados con textos, con mensajes ilustrados, pero realmente sólo estoy experimentando, tratando de acoplarme con el internet que ya vivimos y no con el que me acostumbré a ‘Bunsen’. Hay un montón de experimentación y proyectos que todavía no tengo plasmados, pero que definitivamente estaré presentando pronto”.