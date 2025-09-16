Claudia Sheinbaum da el grito con mensaje de igualdad y justicia

En un hecho histórico, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo dio su primer Grito de Independencia, el primero que hace una mujer en la historia de México.

Ante casi 200 mil asistentes que atiborraron el Zócalo capitalino la jefa del Ejecutivo federal lanzó las tradicionales arengas, en donde -en medio de las diferencias de Estados Unidos- destacó la defensa de la soberanía, la independencia, pero también la figura de la mujer mexicana.

En punto de las 22:50 horas, Sheinbaum Pardo, portando la banda presidencial, recorrió los pasillos de Palacio Nacional para ser abanderada por la escolta del Heroico Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la primera vez conformada totalmente por mujeres.

En el 215 Aniversario del Grito de Independencia, Claudia Sheinbaum emitió las arengas:

"¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!

¡Viva Miguel Hidalgo!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina 'La Capitana'!

¡Viva las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestros hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva la México¡, ¡Viva México! ¡Viva México!"