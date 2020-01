Ciudades sustentables

La intrincada mezcla de usos diversos (urbanos) en las ciudades no son una forma de caos. Por el contrario, representan una forma compleja y altamente desarrollada de orden. Jane Jacobs, urbanista canadiense.

Las ciudades cada día viven más el fenómeno de la descentralización lo cual significa la dispersión de la sociedad en cualquiera de sus ámbitos ya sea cultural, territorial, social, económico entre muchos otros factores que a lo largo de los últimos años han sufrido adecuaciones. Quizá para los habitantes de grandes urbes los problemas cotidianos que se han venido generando son parte ya de un estado de aceptación por conservar la calidad de vida que creen que están obteniendo, sin embargo una sociedad se afecta severamente cuando su nivel de territorio aumenta pero su densidad se reduce.

A pesar de ser un negocio rentable para muchas industrias, el esparcimiento descontrolado trae consigo una falta de interés y conocimiento por los hitos históricos o culturales más importantes de cada ciudad lo cual lo vuelve una cadena que solo separa la sociedad en pequeñas manchas urbanas de acuerdo a su estado socioeconómico en vez de promover la cultura, convivencia y participación social de una ciudad.

Tomando en cuentas temas medioambientales y en el ámbito de la construcción, el crecimiento de las ciudades protagoniza un papel importante puesto que el 8% de las emisiones de carbono en el mundo se producen tan sólo por la construcción. Es importante generar una consciencia sobre el por qué reutilizar espacios existentes por medio de restauraciones aportaría más a un desarrollo correcto de una ciudad, ya que esto reduciría costos por la reutilización de materiales y terrenos y al mismo tiempo fomentaría la permanencia de los habitantes cercanos a su centro histórico lo cual vuelve a una sociedad más comprometida por su territorio. Se han generado fronteras impuestas que son evidentes y que como habitantes nos resultan comunes y aumentan la incultura de un mismo grupo que unido puede desarrollarse en mayor cantidad.

Nely Sofía García Vargas

ECOS DEL DEBATE

La innovación debe ser prioridad en el desarrollo de las ciudades

La innovación es un proceso imprescindible para impulsar la pugna y el rendimiento de la economía del país y también para evaluar la abundancia de la población, esta actividad estratégica es una prioridad desde el momento en que se trabaja con la convicción de impulsar actividades que clarifiquen la terna.

“Todo el mundo es consciente de lo que podría mejorar si se innovara, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de exponerlo” Por ello se debe de estructurar para implementar la innovación como un proceso nacional.

Guadalupe Alatorre, Participante Mar Adentro

El crecimiento de las ciudades va en aumento, cada vez son más las personas que deciden vivir en las zonas urbanas por las oportunidades económicas, sociales y educativas que esto conlleva. Este fenómeno migratorio ha repercutido en el desarrollo urbano de estas zonas, pues pocas veces estas ciudades se ven preparadas para abastecer las necesidades de toda la población; por esto es más necesario que nunca reinventar y transformar la manera de cumplir estas necesidades para impulsar el desarrollo sostenible.

Shelsea Mendoza, Voluntaria Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

El éxito nunca es un accidente

Entrevista a Eduardo López Moreno

Eduardo López es el Director de ONU Habitad en México y Cuba, a través del tiempo se ha formado de experiencias y aprendizajes que lo definen como un líder propositivo. Se visualiza como un “mexicano joven, joven de ímpetu, iniciativa e interés”. Ha sido funcionario de Naciones Unidas desde hace 23 años, por lo que está vinculado al trabajo con temas de cultura, desarrollo, inclusión social, oportunidades, y como afición, la fotografía.

El equilibrio entre los racional y lo emocional guían como valores a Eduardo, quien considera importante el respeto, y la justicia, así como la empatía. Esto como resultado de su formación familiar con un padre que fue abogado y amante del arte.

Con una perspectiva contra el individualismo, Eduardo expresa que el éxito y el progreso se logran a través de alianzas. “El éxito para mí sería que tus sueños e ideales se conviertan en realidad de la medida de lo posible, y cuando estos están vinculados a un trabajo internacional, a un reconocimiento, a convertirme en un portavoz a través de mi trabajo, creo que lo conseguí. El éxito no es un accidente, se acompaña de una serie de principios”. Como parte de esos principios Eduardo señala la lealtad, “Lealtad no significa solapar, la lealtad es una noción que se funda en un bien público, solo puedes tener lealtad cuando no afectas intereses de nadie”.

Su trabajo lo mantiene en constante convivencia con la juventud, por lo le es fácil identificar las cualidades que más le gustan de este sector. “Innovación, creatividad, capacidad para pensar out of the box, son los jóvenes, pero hay que encausarlos hacia el desarrollo. Hay que vivir en la idea de que son más las incertidumbres las que nos guían que las certidumbres. Con los jóvenes es confort convivir con la incertidumbre, y eso es muy valioso porque es fuente de alta creatividad y de innovación”.

Como investigador, Eduardo ha visitado diferentes ciudades del mundo no sólo para maravillarse de la diversidad cultural, si no para intervenir de manera positiva para las y los habitantes de cada lugar. “Me dedico a hacer estudios de ciudades, de sociedades, de gobiernos, de políticas, de impacto de las políticas. Y medir en la medida posible dónde sucede el cambio, entender por qué sucede y transformar el cambio, en formas como virtuosas de nuevas acciones. Escribo mucho, leo mucho, me confronto con muchos escenarios muy contradictorios. Así como trabajo en México trabajo en Malasia, Kenia y África. Y Asia. Me da una opción muy horizontal de entender fenómenos urbanos y sociales, ponerlos en perspectiva, y actuar en consecuencia.”

De su trabajo reconoce como satisfacción el ser testigo de que aun con la llegada de nuevas tecnologías, el saber y el conocimiento siguen siendo motores de la sociedad, los resultados de ello van en una dimensión material pero también simbólica. “Me causa satisfacción que cuando aplicas en alguna sociedad una política, y lo haces fundando en análisis, evaluaciones, impacto, e indicadores, estás haciendo un cambio importante en la sociedad. Estás cambiando modos de actuar, modos de gobernar, modos de decidir.”

A Eduardo le gusta compartir su conocimiento con todas las personas, así mismo agradece que se abran nuevos espacios de expresión para la juventud.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Creo que los jóvenes pueden aprender mucho con Mar Adentro, las ideas que defiendes no son siempre ideas del hoy, son ideas también del pasado sobre la base de las evidencias, y del mañana con un análisis prospectivo a futuro.

Debatir es un ejercicio de escuela de democracia, es un ejercicio de aprendizaje que me parece fundamental que apoyemos plenamente.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

ONU Habitat

ONU Habitat es el programa de Naciones Unidas que trabaja por el desarrollo sostenible en los diferentes asentamientos humanos.

A partir del conocimiento, asesoramiento para la elaboración de políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración trabajan en conjunto con sociedad civil, y diferentes niveles de gobierno para reducir la desigualdad espacial que genera la pobreza en comunidades urbanas y rurales. A su vez, apuestan por aumentar la prosperidad y distribución equitativa de recursos entre las diferentes regiones.

Su enfoque ambiental lucha por mitigar los efectos del cambio climático y también promover la cultura de prevención a los riesgos que se generan a partir de la urbanización, y dar respuestas efectivas ante catástrofes.

ONU Habitat surgió en 1978 con el nombramiento de la Asamblea General de Naciones Unidas, desde entonces ha expandido su impacto en más de 90 países.

Diez notas positivas

Mar adentro propone

Para leer...

“Muerte y vida de las grandes ciudades” de Jane Jacobs.

Para conocer...

Los paraderos de autobús en Holanda cuentan con techos de plantas para facilitar a las abejas la polinización.

Para saber...

Del 8 al 13 de febrero de 2020 se realizará el Foro Urbano Mundial en Abu Dhabi, EAU.