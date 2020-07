Cabo San Lucas te dibuja una sonrisa

Poco a poco la agenda de los viajeros comienza a abrirse, y como siempre, Cabo San Lucas será un destino apetitoso. Mar cristalino, vibrante gastronomía, atardeceres de película. Decirle que no es imposible, y en este destino turístico Solmar Hotels & Resorts ya te estará esperando con toda la seguridad y limpieza que mereces.

El nombre de Solmar es bien conocido para quienes han disfrutado de este rincón de México, pues es una colección de resorts de lujo y pionera en este paraíso nacional. A lo anterior, se suma que ya recibieron el “Sello de Viaje Seguro”, que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) para todos los destinos y empresas privadas que cumplen con los protocolos de salud e higiene propuestos por el organismo mundial.

¿Cómo sabrás que es seguro viajar a las instalaciones de Solmar en Cabo San Lucas? Bueno, dentro de esos protocolos de seguridad e higiene que exige el WTTC para el sector de hospitalidad se incluyen la preparación operativa, proveer experiencias seguras, reconstrucción de confianza y la implementación de políticas en colaboración con los gobiernos locales. La prioridad será la salud y seguridad de los viajeros, así como quienes trabajan en la industria turística, que se encuentra en un momento de profunda reinvención.

Entre las medidas incluidas destacan la capacitación continua de los colaboradores, establecimiento de puntos de control y toma de temperatura a empleados diariamente; implementación de equipo de protección personal que incluye cubre bocas, lentes de seguridad, guantes, protectores faciales de acrílico y gel antibacterial; sanitización de todos los espacios con productos de grado hospitalario, saneamiento adicional de las habitaciones antes del check-in y después del check-out; nuevos planos de planta en restaurantes y otras áreas de alimento que permitan el distanciamiento físico, entre otras.

Ricardo Orozco, Vicepresidente de Operaciones de Grupo Solmar, anotó que para el grupo “el bienestar de todos los que forman parte de nuestra gran familia es primordial, por ello, estamos sumamente agradecidos y contentos de haber sido reconocidos con el ‘Sello de Viaje Seguro’. Este reconocimiento, en conjunto con nuestros protocolos de seguridad e higiene, brindarán al turista la oportunidad de verdaderamente relajarse y disfrutar de la belleza de nuestros resorts, sin preocupación alguna”.

Dentro de la familia de Solmar Hotels & Resorts se cuentan los hoteles Grand Solmar Land’s End Resort & Spa, Playa Grande Resort & Grand Spa, The Ridge at Playa Grande, Solmar Resort y Quinta del Sol by Solmar, entre otros.

