Así se toma la cerveza

Adentrarse al verdadero mundo de la cerveza tiene su chiste, no solo se trata de beber a ciegas lo que llega a la mesa del bar o lo primero que encuentras en el refrigerador de la tienda de autoservicio.

Si tienes la inquietud de brincar de las cervezas industriales (de fabricación masiva) a las artesanales, elaboradas manualmente por el cervecero, es importante que antes conozcas las generalidades que caracterizan a este tipo de bebida que han alcanzado un estandarte de degustación al igual que los vinos y tequilas.

Miguel Aguirre, cervecero y “brewer” profesional, avalado por organismos internacionales el “Beer Judge Certification Program” (BJCP) y “CICERONE BEER SERVER”, puntualiza que si se es primerizo en el consumo de cerveza artesanal es vital conocer a detalle la bebida que se ingerirá y que por mucho, dista en sabor, aroma y hasta en color y textura, de las que comúnmente se venden en cualquier tienda.

La cerveza artesanal tiene que ver con el proceso y cantidad que la cervecería realiza y que no llega a los niveles de las macro-marcas o de venta masiva: “El adjetivo artesanal se da a la cerveza que es elaborada por cervecerías de cierto tamaño. En México todas las cervezas que no se hacen por las dos macro-industrias que hay, entran en la categoría artesanal, desde aquellas que hacen cerveza en una olla de 20 litros en una casa hasta las fábricas más medianas como las de Minerva, Colima o Cucapá, por ejemplo”, explica Miguel.

De acuerdo con este experto, la elaboración y resultado de la cerveza artesanal recae por completo en el cervecero, responsable de todos sus procesos, desde moler la malta y macerarla, por ejemplo.

Lo cierto es que las cervezas artesanales, por sus características, tienen un sabor más complejo al hacer contacto con el paladar, por lo que adentrarse de golpe a cervezas más oscuras y con procesos de elaboración más detallados, puede resultar en una experiencia no tan grata si no se tiene previo conocimiento de sabores más tenues en la cerveza artesanal básica.

“Lo más importantes al beber cerveza artesanal es abrir tu mente a que pueden existir muchos sabores a los que probablemente no estés listo. Hay más de 115 estilos de cerveza y en cada uno hay cientos de recetas diferentes con ingredientes y técnicas de elaboración”.

El sabor del momento

Hace tres años los sabores frutales estaban de moda, y como en la ropa y los accesorios la cerveza también tiene estilos y tendencias que toman auge, marcando así un poco la pauta de lo que destacará en determinadas temporadas. Miguel Aguirre destaca que al tipo las cervezas estadounidenses comenzaron a tener relevancia poniendo de moda a las oscuras como la porter y la “stout”.

Últimamente el mercado apuesta por los sabores más complejos, con el amargor más alto, dando paso a la tendencia de las cervezas ácidas, que en paladar recuerda un poco al sabor que adquiere una cerveza cuando se le agrega limón.

La cerveza puede tener siete colores posibles: pajizo, amarillo, dorado, ámbar, marrón, negro y cobrizo.

El experto

Miguel Aguirre es cervecero y su trayectoria como juez en concursos y catas lo han llevado a prestigiados eventos como: “Lupuleros Fall Challenge” (Guadalajara, 2017), “Copa Duelo Cervecero de Occidente” (Guadalajara, 2017 y 2016), “Copa Night at the Brewseum y Best of Show Macallen” (Texas, 2017), “Copa Winter Beer Fest” (Chihuahua, 2017), “Copa Goddesses of Beer y Best of Show” (CDMX, 2016) y “Copa Festival San Arnulfo y Best of Show” (Guadalajara, 2014).

El dato

La cerveza laguer artesanal es el estilo más parecido a las claras que venden en cualquier tienda de autoservicio, ideal para aquellos primerizos en cervezas artesanales.

1.- Sirve la cerveza en un vaso de cristal alto. Deja caer la bebida desde un poco de altura y generar un poco de turbulencia que ocasione espuma y así el gas escape y no caiga de manera muy pesado al entrar en el estómago.

2.- Pon atención a la experiencia multisensorial de la cerveza desde el momento en que es destapada y servida. Primero ve el color, que tan cristalino o turbio es el color. Ve que tan amplia o pequeña puede ser la espuma al servirse. Las burbujas que aquí se generan pueden ser muy amplias o compactas.

3.- Antes de beber huele la cerveza, así tendrás noción de los sabores que estás por experimentar.

4.- Al beberla podrás identificar los sabores que tu olfato detectó previamente.

5.- Al interior de la boca, desde el primer trago podrás sentir la textura, el cuerpo, la permanencia, si es astringente o no.

