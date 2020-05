AMResorts cuida de tu salud

AMResorts dio a conocer que implementará en sus hoteles un programa de calidad, seguridad e higiene denominado “CleanComplete Verification”, enfocado en proporcionar seguridad y confianza a sus huéspedes.

Este programa elevará aún más los altos estándares con los que ya cuentan los 58 hoteles de la compañía en destinos de playa de México, el Caribe, Costa Rica y Panamá. La máxima seguridad y limpieza abarcará todos los aspectos de las operaciones del hotel y el cuidado de los huéspedes, desde la llegada hasta la partida.

Gonzalo del Peón, presidente de AMResorts, explica que “a medida que el mundo se reabre a una nueva normalidad y los viajeros comienzan a planificar sus vacaciones una vez más, la salud y seguridad de los huéspedes seguirá siendo una prioridad a través de estos elevados esfuerzos”.

Buscando la seguridad del viajero, cada propiedad de AMResorts implementa el protocolo Prevention of the Spread of Infection (POSI) de Cristal y el POSI-check que es una de las últimas prácticas disponibles tanto de Cristal como de la industria.

La comida también se cuidará al máximo con la Certificación FoodCheck de Cristal, que cumple con las prácticas de seguridad alimentarias certificadas y auditadas, basadas en el punto de control Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

Del Peón anota que “los huéspedes deben sentirse confiados y bien informados sabiendo que las propiedades de las marcas de AMResorts han implementado las mejores prácticas en la materia”.

Así te cuidarán

• Procedimiento de llegada. Habrá una estación de Registro de Higiene con protocolos de control de temperatura corporal establecidos a la llegada de los huéspedes al resort, y procedimientos de saneamiento superiores que incluyen el uso de desinfectante de manos a base de alcohol para quienes manejan el equipaje, y limpieza del lobby cada hora con desinfectante de alto grado.

• Limpieza de las habitaciones: Proceso de verificación Cristal RoomCheck para cumplir con la limpieza e higiene al más alto nivel en cada habitación, con información sobre el saneamiento disponible en las tabletas, comunicación impresa y pantallas de TV de la habitación.

• Saneamiento de todo el resort: Mayor saneamiento en todas las áreas de los hoteles, incluidas las de alto contacto humano, como escaleras, ascensores, áreas públicas y baños, así como equipos deportivos e instalaciones del spa; los camastros de playa y albercas se distanciarán.

• Higiene de las zonas para niños: Todas las instalaciones del Explorer’s Club y Core Zone se limpiarán y desinfectarán antes de abrir, después del cierre y de manera frecuente durante las horas de operación, y se realizarán controles de temperatura corporal a todos antes de ingresar.

• Seguridad al comer: Todos los bares y restaurantes implementarán medidas de distanciamiento social, mientras que el personal usará máscaras y utilizará técnicas de higiene reforzadas.

• La salida: Servicio de check-out exprés para reducir el contacto.