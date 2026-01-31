Desde su primera edición en 1949, la Serie del Caribe ha sido el escenario en el que los campeones de las principales ligas invernales del beisbol latinoamericano se enfrentan en un formato internacional apasionante.

Y aunque jugar como local suele suponer una ventaja por el apoyo de la afición, el conocimiento del terreno y la comodidad logística, los registros históricos muestran que en esta competencia esa ventaja rara vez se traduce en títulos para el anfitrión. De hecho, solo en 15 de las 67 ediciones celebradas hasta la Serie del Caribe 2025 el equipo que jugaba en su país logró coronarse.

Este porcentaje muestra, aproximadamente, un 22.3% de efectividad para los locales y revela que la conquista de un título en casa no es la regla sino más bien una excepción en la historia del Clásico Caribeño.

PRIVILEGIADOS

Anfitriones campeones

1949 Alacranes de Almendares - Cuba

1954 Criollos de Caguas - Puerto Rico

1957 Tigres del Marianao - Cuba

1970 Navegantes del Magallanes - Venezuela

1975 Vaqueros de Bayamón - Puerto Rico

1980 Tigres del Licey - República Dominicana

1988 Leones del Escogido - República Dominicana

1995 Senadores de San Juan - Puerto Rico

2004 Tigres del Licey - República Dominicana

2005 Venados de Mazatlán - México

2006 Leones del Caracas - Venezuela

2008 Tigres del Licey - República Dominicana

2012 Leones del Escogido - República Dominicana

2013 Yaquis de Obregón - México

2019 Toros de Herrera - Panamá

Dominio dominicano

Entre los países miembros de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), República Dominicana lidera con claridad este registro de anfitriones campeones, habiéndolo conseguido en cinco oportunidades.

Dominicana se incorporó a la Serie del Caribe en 1970, y desde entonces tiene una de las historias más ricas del torneo. Equipos como Tigres de Licey y Leones del Escogido han levantado el título en casa en diversas ediciones, convirtiendo a Santo Domingo y otras plazas dominicanas en escenarios de victorias memorables.

El dominio de República Dominicana no solo se nota en los títulos como local, sino también en el total de campeonatos acumulados con 23 trofeos hasta 2025, la mayor cifra de cualquier país participante.

Poder boricua

Los boricuas han logrado tres títulos jugando en casa. Este país caribeño, con una rica tradición beisbolera, ha sabido aprovechar sus ediciones como sede para coronarse ante su público.

Equipos históricos como los Criollos de Caguas, Vaqueros de Bayamón y Senadores de San Juan (foto) han transformado sus recintos en verdaderas fortalezas donde se celebran victorias inolvidables.

Aunque Puerto Rico ha ganado un total de 16 títulos de Serie del Caribe, el hecho de conseguir solo tres de ellos como anfitrión resalta nuevamente lo difícil que es ganar en casa, aun con todo el apoyo local.

Cuba, el primer anfitrión campeón

Si retrocedemos al inicio de la historia de la Serie del Caribe, Cuba se convierte en el primer país en coronarse jugando en casa. En 1949, el primer torneo en la historia del certamen se celebró en La Habana, y los Alacranes de Almendares se quedaron con el título ante sus aficionados. Este hito marcó no solo el comienzo de una tradición beisbolera, sino el primer caso documentado de un anfitrión que aprovechó la localía para ganar.

Cuba repetiría esta hazaña en 1957 con los Tigres del Marianao, consolidando así su lugar en los primeros capítulos de la historia del béisbol caribeño.

México, dos glorias en casa

El campeón de la Liga Mexicana del Pacífico también ha logrado esta proeza en dos ocasiones. La primera vez que un equipo mexicano ganó la Serie del Caribe como local fue en 2005, cuando los Venados de Mazatlán alcanzaron el título jugando en el estadio Teodoro Mariscal.

Posteriormente, en 2013, los Yaquis de Obregón se coronaron campeones en territorio azteca, aunque esta vez la victoria no fue exactamente en su propia casa sino en el estadio de los Naranjeros de Hermosillo.

Las dos coronas mexicanas en casa reflejan a los equipos de la LMP como un protagonista sólido en la Serie del Caribe desde que se integró formalmente al torneo en 1971.

Títulos emblemáticos

Venezuela ha conseguido dos campeonatos en casa, uno con los Navegantes del Magallanes en 1970 y otro con los Leones del Caracas en 2006.

Estas victorias representan momentos significativos para la liga venezolana, especialmente considerando que Venezuela ha sido sede del torneo en 15 ocasiones, una de las cifras más altas entre las naciones anfitrionas.

Finalmente, Panamá (foto) logró su corona como anfitrión en 2019, cuando los Toros de Herrera ganaron el título en la edición celebrada en el estadio Nacional Rod Carew.

Dos oportunidades tricolores

De cara a la Serie del Caribe 2026 que arranca mañana en el estadio Panamericano, el torneo será clave para que un anfitrión vuelva a lograr el título tras varios años de sequía.

México, como país sede, tendrá dos representantes en el certamen con los Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán, lo que aumenta las posibilidades de que uno de ellos pueda romper la racha y agregar una tercera corona para la LMP en casa.

Este contexto hace que la edición 2026 se viva con especial ilusión entre los aficionados mexicanos, quienes recuerdan las gestas de 2005 y 2013.

