Pemex tiene el peor año en producción

Los problemas que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex) no se limitan al peso de su deuda, el gasto creciente en pensiones o las recurrentes pérdidas financieras. Durante 2025, la empresa productiva del Estado cerró uno de sus peores años en materia operativa, al registrar una fuerte caída tanto en la producción como en la exportación de hidrocarburos.

De acuerdo con cifras oficiales, la producción disminuyó el año pasado al ubicarse en un promedio de 1.6 millones de barriles diarios. Se trata del nivel más bajo desde 1990, cuando comenzaron los registros sistemáticos.

Para Jorge Cano, coordinador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, la explicación es doble. Por un lado, el agotamiento natural de los campos petroleros maduros; por otro, la insuficiente inversión en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos. “Los niveles de inversión representan el menor monto observado al menos desde 2008. Pemex no está gastando lo suficiente para encontrar nuevos yacimientos ni para explotarlos”.

Los resultados dejaron a Pemex lejos de la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios, objetivo fijado por el Gobierno federal dentro del Plan Estratégico.

La presión financiera y la creciente deuda con proveedores también se reflejaron en la operación. A lo largo del año pasado, Pemex trabajó en promedio con sólo 69 equipos de perforación activos, casi la mitad de los 137 que tenía operando en 2024. Esta reducción limitó más su capacidad para sostener y recuperar la producción.

Ante este panorama, Cano considera inevitable que Pemex “abra la puerta a la inversión privada” para mejorar el acceso a capital, tecnología y prácticas de gobernanza. Sin estos cambios, advierte, la empresa difícilmente podrá revertir la tendencia negativa.

Emiliano Tello, investigador de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, subrayó que el problema de fondo sigue siendo el modelo financiero. “No se ha corregido el deterioro operativo”.

Paradójicamente, la caída en la producción coincidió con un incremento sin precedentes en los apoyos del Gobierno federal. De cara al 2026 y 2027, el Gobierno federal anunció un plan de rescate enfocado en tres ejes: un nuevo paquete de apoyos fiscales y financieros para reducir la presión de la deuda; un incremento dirigido a la inversión en exploración y producción, especialmente en campos prioritarios como Ixachi y aguas someras; y una reconfiguración del modelo operativo que permita asociaciones estratégicas con el sector privado. La apuesta oficial es estabilizar la producción en 2026 y sentar las bases para una recuperación gradual hacia el final del sexenio.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que el rescate financiero de Pemex, respaldado por nuevas transferencias del Gobierno federal por 263 mil millones de pesos en los siguientes años, permitirá a largo plazo aplicar quitas a la deuda pública, al tratarse de obligaciones consideradas como “deuda soberana”. Este apoyo extraordinario busca estabilizar a la empresa productiva del Estado y sanear su balance financiero. La promesa es que sea autosustentable en 2027 (afirman que ya no habrá transferencias directas del Gobierno federal).

Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el rescate para lograr la autosuficiencia es oneroso y pudiera no alcanzar las metas que se proponen en cuestiones de refinación.

La refinería de Dos Bocas, presentada como la obra que resolvería una parte de los problemas de Pemex, sigue sin reflejar mejoras en la producción general ni en las finanzas de la petrolera. ESPECIAL

Pemex proyecta más producción de gasolina y diésel en este año

Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con un presupuesto de 781 mil 281 millones de pesos para ejercer este 2026, uno de los más altos para la petrolera en los últimos años, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado en noviembre pasado.

El presupuesto de Pemex para este año está alineado con el Plan Estratégico 2025-2035, que incluye 13 acciones orientadas a sanear sus problemas financieros y operativos, como la baja producción de diésel, gasolinas y otros petrolíferos.

Esto se debe a que la producción de hidrocarburos líquidos cayó 7% respecto a 2024 al producir un millón 635.4 mil barriles diarios, lo que representó la cifra más baja desde 1990, cuando empezaron los registros.

Por ello, el Gobierno federal contempla algunas metas en materia de producción, por ejemplo, subir a 1.64 millones de barriles diarios de petróleo crudo, mejorando así la producción de 2025 y tratar de acercarse a la meta establecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum de 1.8 millones de barriles producidos al día.

Las inversiones también prevén mejorar la producción de gas natural, gas seco, gas licuado, otros petrolíferos, etano y gasolinas naturales.

En materia operativa, el plan de Pemex busca construir un sistema de refinación robusto, considerando como prioridad la producción de gasolina, diésel y turbosina. La meta es que, al final del sexenio, 80% de estos petrolíferos sean refinados en las siete refinerías de la petrolera ubicadas en México.

En total, se espera que alrededor de 517 mil millones de pesos correspondan a recursos directos, lo que representa un incremento real de 7.7% respecto al presupuesto aprobado en 2025, el cual fue de 464 mil millones de pesos.

Asimismo, se prevé una transferencia del Gobierno federal por 263 mil 500 millones de pesos, destinada al pago de amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios contratados en años anteriores, de acuerdo con los Criterios de Política Económica.

Este apoyo está condicionado -refiere el Gobierno- a que Pemex mejore su balance financiero en la misma magnitud, lo que asegura que la operación no tenga impacto en el déficit del Sector Público, dado que las amortizaciones de deuda se registran como reducción de pasivos y no como gasto presupuestario.

Para este 2026 se tiene la meta de que Pemex incremente su producción de barriles de crudo diarios, pues en 2025 tuvo su cifra más baja desde 1990. AFP/O. Torres

CLAVES

Carlos Slim, al rescate

Fortuna: Carlos Slim Helú, actualmente el hombre más rico de América Latina y uno de los 20 más acaudalados del mundo, ha consolidado su papel como socio estratégico clave de Petróleos Mexicanos. Más allá de las telecomunicaciones, la diversificación de su emporio hacia la construcción y el sector energético ha sido decisiva para el crecimiento de su fortuna y su influencia.

Antecedente: Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, empresas de Slim han obtenido más de dos mil 500 contratos públicos por más de 61 mil millones de pesos, principalmente en infraestructura y energía. A través de Grupo Carso, CICSA y GSM, Slim ha participado en perforación de pozos, exploración y construcción de infraestructura marina.

Proyecto: Destaca el contrato maestro del campo Ixachi, en Veracruz, con una inversión cercana a dos mil millones de dólares. Mientras petroleras internacionales frenan inversiones, Slim apuesta por Pemex, convirtiéndose en un pilar financiero y operativo para la empresa productiva del Estado.

TELÓN DE FONDO

Deudas que agravan números rojos

Además de la baja producción y exportación, Petróleos Mexicanos (Pemex) se sigue ahogando por las deudas, el gasto en pensiones y las pérdidas, agravándose la situación que coloca a la paraestatal en números rojos.

Los reportes financieros de Pemex correspondientes al año 2025 indican que la paraestatal perdió más de 377 mil millones de pesos (MDP) durante todo el año.

En agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan para que la empresa del Estado deje de requerir apoyo financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que se busca optimizar la carga fiscal de Pemex y mejorar su flujo de efectivo; reducción de deuda de corto plazo, priorizando el pago de obligaciones a proveedores durante 2025 y 2026; y estabilización financiera y recuperación del grado de inversión con un fondo de inversión para reducir su deuda.

El problema es que el monto de la deuda ascendió a 100 mil millones de dólares (MDD), lo que equivale a más de 1.8 billones de pesos, mientras que la deuda con proveedores y contratistas asciende a 517 mil MDD, todo esto durante los últimos meses.

Y casi la mitad de la deuda vencerá entre 2026 y 2027, lo que presiona las finanzas de la petrolera.

LA VOZ DEL EXPERTO

Requiere abrirse a la inversión privada

Jorge Cano, coordinador del Programa de gasto público de México Evalúa.

Jorge Cano, coordinador del programa de gasto público de México Evalúa, tiene claro dos problemas de Petróleos Mexicanos: uno de ellos es el agotamiento de los campos petroleros en el país, pero también la poca inversión hecha por parte de la paraestatal en nuevos yacimientos y campos de exploración para encontrar más petróleo para producir y exportar.

Por lo tanto, el especialista consideró que Pemex “tiene que abrir las puertas a la inversión privada”, con el fin de mejorar el acceso a capital, tecnología y una mejora en la gobernanza de la paraestatal. Con ello, podría aumentar su capacidad financiera y mejorar las inversiones.

“Esto haría a Pemex más interesante, pero para asegurar el interés de los inversionistas, se tiene que hacer una reestructura corporativa y de gobernanza”.

La menor venta de barriles al extranjero, que se sumó a la caída en el precio de la mezcla mexicana, incidieron para que Pemex apenas obtuviera en 2025 12 mil 951 millones de dólares por exportación de crudo, un descenso de 37.5 por ciento respecto a los 20 mil 726 millones que obtuvo en 2024, según las estadísticas.

La crisis financiera y la deuda con proveedores llevó a la empresa a que durante 2025 contara en promedio con sólo 69 equipos de perforación operando, apenas la mitad de los 137 que tenía en 2024.

Por ello, Cano insistió en que la paraestatal no ha invertido lo suficiente para garantizar la mejora en la producción petrolera y que le permita incrementar sus ingresos.

“Representan el menor nivel visto (de inversión) por lo menos desde 2008. Cuando lo analizamos por inversión en exploraciones, Pemex no ha estado gastando lo suficiente para encontrar nuevos yacimientos y para explotarlos”.

El año pasado, PEmex localizó 221 tomas clandestinas en el país. SUN/Archivo

GUÍA

Recuperan más de 300 mil litros de hidrocarburos

El robo de combustible fue una problemática vigente en México durante 2025. En este contexto, Pemex reportó que, a partir de denuncias ciudadanas anónimas, se recibieron mil 148 avisos por presuntos delitos, lo que derivó en el aseguramiento de 342 mil litros de hidrocarburo robado, conocido como huachicol.

Como resultado, se recuperaron cuatro mil 891 litros faltantes y se identificaron 221 tomas clandestinas en diversas zonas del país.

De acuerdo con reportes canalizados al Centro Coordinador de Denuncias, la empresa informó el aseguramiento de 29 predios y la detección de 49 fugas, derrames e incendios, así como 10 excavaciones ilegales, ocho invasiones al derecho de vía, cinco túneles y tres depósitos clandestinos.

Los avisos fueron turnados a la Unidad de Coordinación Técnica para su atención legal y a la Gerencia de Seguridad de la Información, que dio seguimiento ante el CERT-MX de la Guardia Nacional.

Asimismo, la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional propuso el uso de Inteligencia Artificial de la Plataforma META para prevenir sitios apócrifos que utilicen indebidamente la marca Pemex.

Como prevención, Pemex impulsó campañas de difusión sobre la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos