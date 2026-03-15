Oscar 2026: favoritos claros y una carrera aún abierta

Hoy se celebra la edición 98 de los premios Oscar, la temporada cinematográfica ya perfila sus narrativas dominantes: favoritos claros en algunas categorías, disputas abiertas en otras y una conversación marcada tanto por el peso de las campañas promocionales como por el contexto político global. Tras el paso de galardones clave como los Globos de Oro, BAFTA, Critics Choice Awards y los premios de los sindicatos, la carrera hacia la estatuilla dorada comienza a definirse entre tendencias firmes y posibles giros inesperados.

Para entender el panorama rumbo a la ceremonia de 2026, EL INFORMADOR conversó con los críticos de cine Arturo Garibay y Miguel Araiza, quienes coincidieron en que esta edición combina tradición, incertidumbre y un cambio generacional en la manera en que el público consume la premiación.

Aunque los Oscar siguen siendo uno de los eventos más visibles de la industria, ambos especialistas consideran que el formato atraviesa un momento de transición. Para Arturo Garibay, la ceremonia mantiene su relevancia mediática, pero enfrenta la necesidad de reinventarse.

“Yo creo que la ceremonia necesita una especie de renovación… sigue siendo un evento muy visto, pero esperaría entregas más bien convencionales hasta llegar a la edición 100”, señaló. El crítico considera que los cambios más profundos llegarán cuando la transmisión migre hacia plataformas digitales, lo que podría modificar la relación con nuevas audiencias.

Garibay también observa una desconexión entre el contexto global y el tono reciente de las premiaciones. Según explicó, el arte debería reflejar con mayor claridad la realidad social contemporánea.

“No es mi expectativa que los actores sean activistas durante la ceremonia, pero sí que se manifiesten como parte del tejido social y como personas conscientes de la realidad terrible que vive el planeta”.

Miguel Araiza coincide parcialmente, aunque atribuye la percepción de rigidez más al cambio en los hábitos de consumo que al formato mismo. “La gente todavía le presta atención al prestigio del Oscar”, afirmó, pero ahora muchos espectadores siguen la ceremonia a través de clips en redes sociales y no necesariamente viendo la transmisión completa.

En dónde ver los Oscar

TNT (TV de paga)

HBO Max (streaming)

Azteca 7 (TV abierta)

La transmisión comenzará a las 17:00 horas; el evento se llevará a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con Conan O’Brien como presentador por segundo año consecutivo.

Los preferidos del Oscar

CORTESÍA

La categoría más definida

Entre todas las ternas principales, ambos críticos consideran que la carrera en la categoría a Mejor actriz es la menos incierta. Jessie Buckley, protagonista de “Hamnet”, aparece como la favorita indiscutible.

Garibay describe su interpretación como una actuación que responde perfectamente a los gustos tradicionales de la Academia: intensa, emocional y dentro de una producción de época. Para él, se trata de un trabajo “contundente y magnético” que conecta con el tipo de interpretaciones que históricamente premian los votantes.

Araiza comparte el diagnóstico y recuerda haber anticipado su triunfo desde el estreno del filme en un festival en Toronto. “Saliendo de verla dije: ‘Va a ganar el Oscar’, y en efecto va a ganar”, comentó, destacando además el reconocimiento acumulado por la actriz dentro de la industria.

CORTESÍA

Una contienda abierta

Si una categoría genera incertidumbre, es la de Mejor actor. A diferencia de otros años, no existe un consenso claro entre premios previos ni entre gremios.

Garibay explica que los indicadores reales suelen aparecer en votaciones sindicales y premios específicos de la industria, más que en ceremonias mediáticas. Sin embargo, esta temporada ha mostrado resultados dispersos.

“Todo mundo está votando diferente por Mejor actor… es una terna abierta donde el día de los premios cualquiera puede ganar”.

Entre los nombres mencionados figuran Timothée Chalamet, Wagner Moura -en la foto-, Leonardo DiCaprio y Michael B. Jordan, cada uno respaldado por distintos sectores de votantes.

El caso de Chalamet ha generado especial debate. Ambos críticos coinciden en que su intensa campaña promocional pudo jugar en su contra. Garibay considera que una obra artística no necesita voceros excesivos y que explicar demasiado un trabajo puede resultar contraproducente. Araiza, por su parte, fue más directo. “Creo que nunca quieres que tu campaña opaque tu actuación… su trabajo era suficiente para ganar, pero terminó afectándole”. Aun así, ninguno descarta una sorpresa final.

ESPECIAL

Entre lógica y posible giro inesperado

La categoría reina enfrenta un duelo narrativo claro. Para Garibay, la favorita sigue siendo “Una batalla tras otra” -en la foto-, respaldada por el premio del Sindicato de Productores, considerado históricamente un fuerte predictor del Oscar.

“Pensaría que es esa, sobre todo considerando que ganó el PGA, que predice ocho de cada diez veces cuál será la mejor película”, explicó.

Araiza coincide en que la lógica apunta hacia ese triunfo, aunque advierte que “Sinners” podría repetir una sorpresa histórica similar a la derrota de “La La Land” frente a “Moonlight”. El impulso reciente del filme y su impacto social podrían inclinar la balanza. “Si tuviera que apostar dinero, creo que me voy con ‘Sinners’. Empiezo a oler una sorpresa”, afirmó.

ESPECIAL

Dirección y el peso de la industria

En la categoría de Mejor dirección, ambos críticos coinciden en señalar a Paul Thomas Anderson como el candidato más sólido por “Una batalla tras otra”. Garibay destaca el respaldo gremial y la consistencia del cineasta durante toda la temporada.

“Trae el apoyo de su sindicato y ha ganado en casi todas las ceremonias que inciden en el Oscar”, apuntó.

Araiza subraya además el respeto histórico que Anderson mantiene dentro de Hollywood, lo que podría consolidar finalmente un reconocimiento largamente esperado.

ESPECIAL

El fenómeno de las múltiples nominaciones

Con 16 candidaturas, “Sinners” se convirtió en la película más nominada en la historia de la Academia, un hecho que ha generado debate sobre si realmente merece tal reconocimiento.

Garibay contextualiza el récord señalando que hoy existen más categorías que en décadas pasadas, lo que amplía las posibilidades de acumulación de nominaciones. Desde su perspectiva, cada candidatura encuentra justificación dentro de los apartados técnicos y artísticos.

Araiza añade que el número de nominaciones no necesariamente define la calidad histórica de una obra. A su juicio, el género también influye: producciones de terror o fantasía suelen competir en más rubros técnicos que dramas convencionales.

ESPECIAL

Guillermo del Toro y el triunfo técnico

La presencia mexicana también forma parte de la conversación gracias a “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, que suma nueve nominaciones principalmente en categorías técnicas.

Garibay considera que ahí radica la mayor fortaleza del filme: una adaptación visualmente ambiciosa y cuidadosamente construida. “Se hizo una película muy bellamente filmada… el triunfo está ahí, en una adaptación muy lograda”.

Araiza comparte la valoración técnica, aunque reconoce que no la considera entre las mejores obras del director. Ambos coinciden en que Jacob Elordi difícilmente ganará como Actor de reparto, categoría donde Sean Penn aparece como favorito.

Las categorías en las que contiende “Frankenstein” son: Mejor película, Mejor guion adaptado: Guillermo del Toro, Mejor actor de reparto: Jacob Elordi, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción, Mejor vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor sonido y Mejor banda sonora. Recientemente, la cinta ganó el BAFTA a Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y peluquería.

CUANDO EL CINE CONFRONTA LA REALIDAD

¿Habrá discursos políticos?

Otro tema recurrente es la aparente disminución de discursos políticos en ceremonias recientes. Garibay interpreta el silencio como una señal preocupante sobre la relación entre arte y realidad social, mientras Araiza cree que las posturas podrían surgir dependiendo de los resultados de la noche. Según el crítico, una eventual victoria de “La voz de Hind Rajab”, en Película internacional podría generar uno de los momentos más contundentes de la ceremonia por su carga temática.

El largometraje de 2025 dirigido por la directora tunecina Kaouther Ben Hania se centra en el asesinato de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años que murió por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel el 29 de enero de 2024 durante la invasión israelí de la Franja de Gaza.

La directora Ben Hania desarrolló su película utilizando la voz original de Rajab, obtenida a partir de una llamada telefónica grabada de 70 minutos.

Cabe señalar que uno de los protagonistas del filme es el actor palestino Motaz Malhees, quien denunció que no podrá estar presente en la ceremonia de hoy, debido a que hay restricciones migratorias para su país.