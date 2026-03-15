Michael B. Jordan se lleva el Oscar a Mejor Actor por 'Sinners'

El actor estadounidense Michael B. Jordan conquistó este domingo su primer Óscar a mejor actor por su interpretación en ‘Sinners’, imponiéndose a Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), uno de los favoritos de la Academia, el brasileño Wagner Moura (‘O Agente Secreto’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’) y a Ethan Hawke (‘Blue Moon’) .

La 98ª edición de los Premios Óscar dejó una noche histórica para Michael B. Jordan. El actor estadounidense se alzó con el galardón a Mejor Actor el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, logrando así su primer Oscar tras más de veinte años de carrera en cine y televisión.

El triunfo llegó gracias a su actuación en Sinners, un filme que lo desafió a interpretar a dos hermanos gemelos en una historia que combina drama y terror en el sur de Estados Unidos. La crítica aplaudió su capacidad para dar vida a personajes tan distintos, consolidando su reconocimiento dentro de la industria.

Contra los pronósticos de expertos y analistas de la temporada de premios, Jordan superó a favoritos como Timothée Chalamet, en una de las contiendas más reñidas de la noche.

En su discurso de aceptación, el actor rindió homenaje a colegas, mentores y predecesores, recordando el camino recorrido y destacando el legado de los artistas negros que abrieron puertas en Hollywood. Un momento que no solo celebró su talento, sino también la perseverancia y la historia que representa dentro del cine contemporáneo.

MF