Precio del oro alcanza máximos históricos

El oro volvió a brillar como refugio financiero. En medio de un entorno internacional marcado por la volatilidad económica, tensiones geopolíticas y desconfianza en las principales monedas, el metal alcanzó máximos históricos en su cotización internacional, tanto en la onza troy, referencia global del mercado, como en instrumentos de inversión tradicionales en México, como el centenario.

La onza troy, que equivale a 31.1035 gramos de oro puro, se cotiza en los mercados internacionales en niveles históricamente elevados, impulsada por una creciente demanda de inversionistas que buscan proteger su patrimonio frente a la incertidumbre financiera. Este comportamiento se replica a escala global y tiene efectos directos en el mercado mexicano, más allá de la fortaleza o debilidad del peso frente al dólar.

Rafael Salvador Espinoza Ramírez, jefe del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, explicó que el repunte del oro está estrechamente ligado a la pérdida de confianza en la política económica de Estados Unidos y a la volatilidad que ha generado el actual escenario internacional. “Cuando el dólar pierde atractivo como reserva de valor, los grandes capitales migran hacia activos refugio, como el oro y la plata. Esto presiona su precio al alza a nivel mundial y termina reflejándose también en el mercado interno”.

En la misma línea, Saralicia Jiménez Soto, académica de la Universidad Panamericana, subrayó que este fenómeno no es coyuntural, sino parte de una tendencia que se consolidó desde 2024. Cuando las divisas se debilitan y los ahorros pierden poder adquisitivo, el oro se convierte en una alternativa para resguardar valor en el largo plazo. “El oro no depende de decisiones políticas ni de la estabilidad de un solo país. Por eso, en momentos de crisis, guerras o tensiones económicas, mantiene su valor y atrae capital”.

Este contexto ayuda a entender por qué el centenario de oro, moneda acuñada por primera vez en 1921 para conmemorar el Centenario de la Independencia de México y que contiene poco más de una onza troy de oro puro, alcanzó también su mejor cotización histórica. En instituciones bancarias, su precio de venta al público supera los 112 mil pesos, mientras que en algunos mercados joyeros se ofrece incluso a precios más elevados.

El alza es notable si se compara con 2010: se vendía en 47 mil pesos.

No obstante, los especialistas llaman a la cautela. Espinoza Ramírez advirtió que el actual repunte no necesariamente representa una oportunidad para comprar, ya que el metal suele corregir su precio cuando disminuye la incertidumbre global. Para quienes ya poseen oro, en cambio, podría ser un momento favorable para vender si requieren liquidez.

Jiménez Soto coincidió en que, aunque puede seguir al alza en un año que no se perfila como estable, también existe el riesgo de una burbuja especulativa. Por ello, pidió verlo como un instrumento de ahorro patrimonial de largo plazo y no como una apuesta de corto alcance.

En un entorno económico incierto, el oro reafirma su papel histórico: no promete rendimientos rápidos, pero sigue siendo uno de los activos más sólidos para preservar valor cuando todo lo demás se tambalea.

Las tres claves del metal

1.- El centenario

Sigue en aumento. La compra se refiere cuando el banco recibe el centenario y ofrece dinero en efectivo por él, mientras que la venta es cuando el banco entrega el metal a quien busca adquirirlo.

Año Compra Venta 2010 19,000 pesos 47,000 pesos 2020 31,500 pesos 51,500 pesos 2025 63,040 pesos 73,700 pesos 2026 99,000 pesos 112,600 pesos

Nota: Comparativa en pesos.

Fuente: Bancos.

2.- Onza troy

Inversionistas migran sus capitales hacia activos refugio que preservan valor, como la onza troy de oro, cuya cotización internacional se ha disparado: pesa 31.1035 gramos y tiene un valor cercano a los cinco mil dólares.

El centenario vale más que una onza troy, porque tiene 37.5 gramos.

3.- Reservas de oro

México ocupa el lugar 35 a nivel mundial en reservas de oro, con 120 toneladas, muy lejos de las principales potencias.

Mientras Estados Unidos encabeza la lista con más de ocho mil toneladas, el metal mexicano representa apenas 0.36% del total global.

Esta reserva forma parte de los activos internacionales del Banco de México y cumple una función estratégica: diversificar riesgos y respaldar la estabilidad financiera.

Onza de plata y centenario de oro, moneda acuñada por primera vez en 1921 para conmemorar el Centenario de la Independencia de México. ESPECIAL/Banxico

El centenario logra su mejor cotización en el mercado

Uno de los instrumentos más utilizados por la ciudadanía en general, quienes optan por invertir su dinero en oro más allá de las joyas, es el centenario de oro, que vio la luz por primera vez en 1921 para conmemorar el primer centenario de la Independencia de México. Posteriormente, en 1931 se suspendió su acuñación y no fue sino hasta 1943 que se volvió a acuñar, debido a la creciente demanda de monedas de oro que existía en esa época.

A diferencia de las joyas de oro, que se elaboran con distintas aleaciones, el centenario ha sido utilizado como medida de inversión más allá de quienes lo compran para “utilizarlo”, y ha alcanzado su máximo histórico en estas primeras semanas del año.

El precio del oro no está regido por el Banco de México, sino por las instituciones bancarias que lo contemplan como una medida de inversión. Considerando el tipo de cambio ofrecido por BBVA, por ejemplo, al 30 de enero de 2026 el centenario de oro era comprado por la institución bancaria en 99 mil pesos mexicanos, mientras que al público lo ofrecía en 112 mil 600 pesos.

En espacios joyeros de la zona de San Juan de Dios, en Guadalajara, había quienes lo ofrecían hasta en 140 mil pesos cada uno.

Sin embargo, considerando el tipo de cambio bancario, la moneda ha incrementado su valor en más del 200% en una década, dado que en 2016 el centenario era vendido al público en 30 mil 500 pesos mexicanos.

Para visualizar lo anterior, podría considerarse que alguien que compró un solo centenario de oro en 2016 y pagó por él 30 mil 500 pesos, al día de hoy tendría una ganancia de alrededor de 82 mil 100 pesos.

Si esos mismos 30 mil 500 pesos se hubieran ingresado a un fondo de inversión bancaria, con el 11% de interés —el porcentaje más alto reconocido por la banca mexicana regulada— en 2016, solo se habría obtenido una ganancia de alrededor de 50 mil pesos en 10 años.

Las cifras además revelan que el centenario ha alcanzado su precio máximo histórico a la venta desde 2010, cuando un centenario de oro era vendido por las instituciones bancarias en alrededor de 47 mil pesos.

Solo entre 2024 y enero de 2026, el precio del centenario creció más del doble: mientras a mediados de 2024 la moneda era vendida en 50 mil 600 pesos, hoy tiene un valor de 112 mil 600.

Cadenas y esclavas son las piezas más demandadas en joyerías y casas de cambio de Guadalajara, tanto para compra como venta. EL INFORMADOR/Archivo

Las cadenas y esclavas, lo que más se mueve en joyerías y tiendas de cambio

Yadira Bracamontes ha crecido en una familia joyera y, junto con su hermana, atiende un local en el centro joyero de San Juan de Dios, donde ha seguido de cerca la variación del precio del oro.

Explicó que desde enero de 2025 comenzaron a registrarse incrementos mínimos de entre cinco y 10 pesos por gramo, pero hacia finales de año los aumentos fueron mayores, llegando a cientos de pesos en enero de 2026. Rafael Salvador Espinoza Ramírez, del CUCEA, señaló que las variaciones del precio del oro se han vinculado a la inestabilidad del dólar en el mercado internacional, derivada de decisiones y acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el sector joyero, el precio del oro define el costo de las piezas, lo que atrae a clientes que compran como inversión. Sin embargo, quienes buscan piezas para uso personal consideran los precios altos y optan por opciones más económicas, como cadenas o esclavas huecas.

José Luis, de una casa de cambio en la Zona Centro de Guadalajara, coincidió: las cadenas y esclavas son las más buscadas para compra y venta. Señaló que muchas personas acuden a vender piezas, incluso rotas o incompletas, aprovechando el alza del oro, pagando entre 980 y 1 100 pesos por gramo según el kilataje.

Ejemplo de esto es Josué, quien llevó una cadena de seis gramos de oro de 10 kilates para venderla, pero decidió conservarla por su valor sentimental. “Esta cadena me la dio una hermana; siento que tiene doble valor: porque el oro está caro y porque me la dio mi hermana”, relató.

En general, la comercialización se mantiene estable: quienes entienden del mercado compran como inversión, mientras que el público general opta por piezas más ligeras y accesibles, como cadenas y esclavas, que dominan las ventas recientes.

El oro es un activo de reserva que mantiene su valor a través de los momentos políticos inestables. EFE/Archivo

CLAVES

Entre los metales más caros del mundo

Volátil. El oro se mantiene entre los metales más caros del mercado internacional y se coloca en el centro de atención en la economía mundial, en el contexto de un dólar volátil y ajustes en la economía global por cuestiones arancelarias.

Incertidumbre. En las últimas semanas, su precio alcanzó, según Trading Economics y plataformas especializadas, los cuatro mil 805 dólares por onza troy, la medida en la que se valúan los metales.

Rodio. A diferencia de otros metales que encabezan la lista por su extrema escasez o por usos industriales muy específicos, como el rodio, que supera los 11 mil dólares por onza troy, o el iridio, cuyo precio se ha disparado por su papel en tecnologías energéticas.

Industria. El platino y el paladio, 2 mil 102 y mil 709.50 dólares por onza troy, respectivamente, mantienen precios elevados por su uso en la industria automotriz y en tecnologías de control de emisiones, aunque enfrentan cambios derivados de la transición hacia vehículos eléctricos.

Plata. La plata, tiene un precio mucho menor que el del oro, 85.09 dólares por onza troy, sin embargo, ha repuntado, por ejemplo, por su papel en la generación de energía solar y en la infraestructura tecnológica.

Problemas Metales. industriales como el estaño y el aluminio permanecen en niveles altos por problemas de suministro y por el costo de la energía necesaria para su producción.

