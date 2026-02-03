Estados Unidos, Alemania e Italia encabezan el ranking mundial de reservas de oro, según datos de Trading Economics a septiembre de 2025. El oro se mantiene como un activo clave para los países, ofreciendo estabilidad y margen de maniobra ante la volatilidad económica internacional.

Estados Unidos encabeza la lista con 8 mil 133 toneladas de oro, seguido por Alemania con 3 mil 350 toneladas, e Italia, con 2 mil 452 toneladas. Especialistas en economía y finanzas destacan que estas reservas no solo representan riqueza material, sino que fortalecen el poder financiero de estas naciones y les permiten enfrentar, con mayor seguridad, variaciones internacionales como la depreciación de sus monedas o crisis económicas globales.

México, aunque no figura entre los países con las mayores reservas, ocupa el lugar 35 a nivel mundial, con aproximadamente 120 toneladas de oro. Este volumen puede considerarse parte de sus activos de reserva, ofreciendo al país un respaldo económico ante necesidades futuras. Actualmente, el tipo de cambio en México refleja cierta fortaleza de la moneda nacional, ya que el dólar estadounidense se ha depreciado frente al peso: mientras que en agosto pasado su valor era de 18.80 pesos, en enero de este año descendió a 17.23 pesos según datos del Banco de México al 28 de enero.

En el continente americano, México se encuentra en tercer lugar, por detrás de Estados Unidos (8 mil 133 toneladas) y Brasil (145 toneladas). Por su parte, Venezuela no aparece en el ranking más reciente, aunque en 2022 se registraron 161 toneladas de oro en reservas.

El papel del oro como activo estratégico es fundamental, ya que sirve como protección ante la volatilidad de los mercados y las fluctuaciones cambiarias. Contar con reservas significativas permite a los países ejercer mayor control sobre su economía y mantener estabilidad en periodos de incertidumbre global.

Las cifras reflejan además la concentración del oro en pocas naciones, lo que consolida la capacidad de estas economías de influir en el sistema financiero internacional y de mantener resiliencia frente a crisis económicas. Aunque México y otros países latinoamericanos poseen cantidades menores, estas reservas siguen siendo un componente importante de sus estrategias de política económica y financiera.

Con la gestión adecuada, el oro continúa siendo un instrumento que ofrece seguridad y respaldo económico, consolidando la posición de los países que cuentan con las mayores reservas.

