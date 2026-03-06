Clásico Mundial de Beisbol: México va por todo

La Selección Mexicana tiene una cita muy importante en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. A partir de hoy, los dirigidos por Benjamín Gil emprenderán un camino que se vislumbra complicado con el único objetivo de superar lo realizado en 2023, cuando consiguieron un inédito tercer lugar en la competencia.

Por ello, Gil reconoce que México está no sólo para llegar a la final, sino también para ganarla y quedarse con el título, pese a las ausencias en el roster por situaciones ajenas al cuerpo técnico. Si bien existen novenas con más talento en sus plantillas, como Estados Unidos o República Dominicana, el hecho de que todo se pueda definir a un solo juego abre la posibilidad de superar a los favoritos.

“México está para ganar el campeonato mundial. No estoy diciendo que somos los favoritos, pero tenemos equipo para pensar en el campeonato. Hay tres o cuatro equipos que, quizá en papel, tienen más jugadores que son estelares en Grandes Ligas u otras ligas fuertes, como Estados Unidos, Japón y República Dominicana. En especial de Estados Unidos y Dominicana tienen unos superequipos”, dijo el “Matador”.

“Pero nosotros tenemos un muy buen equipo también. Y en el beisbol, cuando tienes que jugar un único juego como un séptimo juego, un muy buen equipo le puede ganar a un superequipo. Eso nos lleva a tener la confianza de que somos contendientes y que le podemos ganar a cualquiera”.

Respecto a las limitaciones que presentan los peloteros por parte de sus equipos de Grandes Ligas para poder representar a sus países en el Clásico Mundial, el mánager considera que no se oponen sólo porque sí, porque a ellos también les conviene que sus jugadores se expongan en un escenario tan exigente.

“Los equipos no necesariamente se oponen sólo porque sí, se oponen por situaciones de lesiones y de cuidar a sus jugadores. Estoy seguro de que los equipos quieren que sus jugadores participen en un Clásico Mundial, si están saludables, porque muchas veces allí los peloteros que no han jugado en eventos de tanta intensidad como un Clásico Mundial, forjan carácter. Si un jugador en ese ambiente está cómodo y resuelve el trabajo, cuando llegue a un escenario como una Serie Mundial, va a estar más seguro”.

¿Dónde ver el Clásico Mundial de Beisbol México vs. Gran Bretaña?

México vs. Gran Bretaña

Canal: ESPN Horario: 12:00 hrs.

AGENDA

Juegos de la Selección mexicana de beisbol en el Clásico Mundial

Viernes 6 de marzo

México vs. Gran Bretaña | 12:00 horas

Domingo 8 de marzo

México vs. Brasil | 19:00 horas

Lunes 9 de marzo

México vs. Estados Unidos | 19:00 horas

Miércoles 11 de marzo

México vs. Italia | 18:00 horas

*Todos los juegos de México podrán ser sintonizados a través de ESPN, TUDN, Disney+ y VIX.

GRUPO B

No hay rival sencillo

México se encuentra en el Grupo B junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Para muchos, el sector podría ser asequible, pensando en un posible segundo lugar para que la novena tricolor avance sin mayor problema a las rondas eliminatorias, pero para Benjamín Gil no todo es tan sencillo como parece.

“Es un grupo bastante fuerte. Muchos podrían pensar que Brasil e Inglaterra son equipos débiles, mucha gente los menosprecia, pero sabemos que van a presentar Selecciones muy fuertes. Creo que Inglaterra va a llevar un mejor equipo respecto a la edición pasada y, la última vez que nos enfrentamos, apenas le ganamos por 2-1. Para mí, no hay un equipo fácil”.

“En Brasil hay una comunidad muy grande de japoneses, no me sorprendería que varios de ellos se sumen al equipo. Y, por ejemplo, con Italia sucede que hay mucho descendiente en Estados Unidos que juegan en Grandes Ligas”.

Pero sin duda, el equipo más difícil de toda la ecuación será el de las barras y las estrellas, ya que cuentan con jugadores estelares en todas sus áreas, pero no deja de lado la idea de que México lo puede vencer como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

“Estados Unidos será el gran rival a vencer por todo lo que se ha comentado de que es un superequipo. Ellos tienen MVPs y jugadores que participan que han ganado guantes de oro y de plata, lo tienen todo. Pero repito, me siento con confianza de que les vamos a ganar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un gran equipo también”.

Compromiso con México

Pensar en consumar el campeonato no solo es un objetivo personal de Benjamín Gil, pues asegura, eso podría ser un parteaguas en el deporte mexicano y le permite a la afición soñar en grande para que no se conforme con que México únicamente puede realizar papeles dignos en competencias mundiales.

“Trabajamos para que el beisbol crezca y que la afición mexicana sueñe con ver a sus equipos campeones. Sería lamentable que una persona dijera: ‘bueno, vamos al mundial, pero no tenemos chance de ganarlo’. Eso es triste, que la afición piense así. En nuestro caso, en el 2023 le dimos la oportunidad a la afición mexicana de soñar, y eso también nos pone a pensar que somos capaces de quizá hacer todavía más”, dijo Gil.

“A pesar de que soy el manejador, también soy aficionado de nuestros jugadores y de la selección, y estoy de acuerdo de que tenemos la capacidad de conseguir el campeonato, no sólo llegar a la final. Eso sería un sueño hecho realidad para el aficionado de todo el deporte mexicano, hasta de los que, a lo mejor, no se consideran fans del beisbol”.

Favoritos del Clásico Mundial

GRUPO A

Puerto Rico

Los mejores resultados de los boricuas se dieron con la obtención del subcampeonato en 2013 y 2017. En esta edición, Puerto Rico echará mano de peloteros con vasta experiencia. Sin embargo, la novena no contará con varias de sus estrellas como Francisco Lindor o Javier Báez por el tema de seguro de la MLB, pero aun así se presenta como un conjunto sólido.

Estrella a seguir: Nolan Arenado, ocho veces All Star en MLB.

GRUPO B

Estados Unidos

El conjunto favorito, no sólo del grupo, sino de toda la competencia. Aunque no es el más ganador del torneo (sólo se ha coronado en 2017), sí será el equipo con más talento en su roster y el más completo en cada una de sus áreas para esta edición.

Estrella a seguir: Aaron Judge, jardinero derecho de los Yankees de Nueva York y tres veces MVP de la Liga Americana.

GRUPO C

Japón

La novena más ganadora del Clásico Mundial con tres campeonatos en su historia, incluida la más reciente edición. No hay nadie que dude de que Japón avanzará sin ningún inconveniente a la siguiente fase y de que tiene todas las herramientas para lograr el bicampeonato.

Estrella a seguir: Shohei Ohtani, bateador y pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, cuatro veces MVP.

GRUPO D

República Dominicana

Con una plantilla plagada de ligamayoristas, en esta edición los dominicanos se presentarán con una motivación extra: cobrar venganza por su eliminación tempranera en el último torneo, en el que no superaron la fase de grupos, con el objetivo de un segundo título en mente.

Estrella a seguir: Fernando Tatis Jr., jardinero derecho de los Padres de San Diego.