A 100 días de que el balón comience a rodar en la Copa del Mundo 2026, Guadalajara se declara lista para mostrarse ante el mundo.

La ciudad no solo apuesta en cumplir con los estándares internacionales, sino por destacar como una sede con identidad propia. Seguridad, logística y operación avanzan en tiempo y forma, mientras la capital jalisciense se prepara para ofrecer algo más que futbol y que promete convertirse en la “fiesta más mexicana” del certamen.

Mientras se afinan protocolos de seguridad, esquemas de movilidad, pruebas de última milla y adecuaciones finales en el estadio, Guadalajara proyecta una apuesta integral en el trato cercano y en la hospitalidad que distingue a su gente.

En entrevista para EL INFORMADOR, Olimpia Cabral, la Host City Manager Guadalajara 2026, estableció que la ciudad busca consolidarse como una sede capaz de convertir cada partido en una experiencia social y cultural que refleje el orgullo y la esencia de Jalisco.

“Estamos a 100 días; pareciera mucho, pero ya estamos con el tiempo encima, estamos preparados. Hemos estado trabajando los últimos meses de manera muy intensa, pero tenemos ya muchos años haciendo esto. Estamos preparados en todos y cada uno de los puntos que nos ha pedido la FIFA, no solo en el estadio, en todos y cada uno de los aspectos que hay que cuidar en nuestra ciudad, desde el aeropuerto hasta la cancha”, comentó Cabral.

“En Jalisco estamos muy acostumbrados a recibir eventos masivos y a este trabajo de corresponsabilidad con distintas entidades, como son las autoridades, en este caso FIFA. Eso nos da la experiencia para poder brindar un evento cuidado en todos y cada uno de los puntos en los que la afición estará. Estamos aplicando un plan de trabajo en todas y cada una de las áreas para que la gente lo pueda vivir de la mejor forma, con mucho color, con mucha alegría, con una muestra absoluta de nuestras tradiciones que representan a México, estamos listos”.

Olimpia Cabral destaca la hospitalidad de los tapatíos, una de las características que hará que Guadalajara resalte como sede en la próxima Copa Mundial de la FIFA. EL INFORMADOR/A. Navarro

FRASE

“En Jalisco nos gusta la fiesta, nos gusta atender bien a la gente, somos gente de pueblo, somos gente que le gusta sentir de cerca a la visita”.

Olimpia Cabral, Host City Manager Guadalajara 2026

EVENTO

Inicia la cuenta regresiva de los 100 días

La Glorieta de La Minerva será el escenario de una celebración especial esta mañana.

Hoy, a 100 días de que se inaugure la Copa del Mundo 2026, en dicho icónico monumento tapatío se inaugurará una exposición monumental con pósters de pasadas ediciones del Mundial.

La cita será en punto de las 9:30 horas.

SEGURIDAD

La metrópoli estará blindada

De cara a la Copa del Mundo 2026, Guadalajara refuerza su estrategia de seguridad con un trabajo coordinado entre FIFA y los tres niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar el control total en las zonas del estadio y sus alrededores.

Olimpia Cabral, host city manager de Guadalajara 2026, aseguró que el operativo está sustentado en protocolos internacionales estrictos y en una planeación anticipada. “El tema de seguridad, accesos, controles en el perímetro, en cada una de las zonas del estadio, desde el atrio, la tribuna, la zona de palcos, hay un protocolo de seguridad que en el estadio manejamos muy bien”, explicó.

Detalló que existe un manual específico que se trabaja de forma conjunta con la seguridad de FIFA, además de corporaciones municipales, estatales y federales. “Es un asunto muy cuidado, muy meticuloso, muy trabajado. Estamos muy bien preparados”, afirmó.

Tras los hechos recientes en Jalisco, Cabral subrayó que no se trata de medidas improvisadas. “El protocolo está diseñado y es de alta seguridad. Seguramente tendremos presencia de apoyo federal y estamos tranquilos”, enfatizó, al reiterar que la ciudad cumplirá con cada lineamiento establecido por FIFA para salvaguardar a aficionados y delegaciones.

CHIVAS, CON SEDE ALTERNA PARA LA LIGUILLA

El estadio se entrega en mayo

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 también implica ajustes en la operación del Estadio Guadalajara. Cabral confirmó que la entrega formal del inmueble a la FIFA se realizará en mayo, mes en el que el organismo rector tendrá uso exclusivo del recinto.

“Es el mes de mayo. Evidentemente, los tres estadios mundialistas tenemos el interés de jugar en nuestra casa en instancias finales”, explicó. Sin embargo, detalló que la Liga MX, la Federación y FIFA trabajaron con anticipación para definir el calendario.

“Lo que hoy sabemos es que el período exclusivo del uso del estadio de FIFA en los tres (Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey) será en mayo”, puntualizó. De acuerdo con el reglamento, si Chivas avanza a la liguilla y coincide con esa ventana, deberá buscar sede alterna.

“En Guadalajara tenemos el estadio Jalisco y, bueno, esperamos que allá lleguemos”, agregó Cabral, dejando claro que la prioridad es cumplir con los tiempos establecidos para la justa mundialista.

La casa del Guadalajara está a detalles de quedar lista para la fiesta mundialista. EL INFORMADOR/J. Acosta

Ajustes al estadio

1. Intervenciones estructurales generales

No hubo remodelación integral del inmueble, al considerarse una “joya arquitectónica”.

Se realizaron adecuaciones

específicas, principalmente en:

Zona de hospitalidades.

Zona de prensa.

Palcos.

Cancha (principal prioridad técnica).

El proyecto se encuentra en etapa final de ejecución.

Avance general:

Fase final de obra y ajustes operativos.

2. Cancha híbrida (Quality Pro FIFA)

Características técnicas:

Sistema híbrido:

95% pasto natural.

5% fibra sintética (“stitching”).

Cumple con requerimientos Quality Pro exigidos por FIFA.

Trabajos realizados:

Proceso prolongado de preparación en coordinación con FIFA.

Cambio de pasto de invierno por pasto de temporada.

Última etapa de instalación programada.

Fecha de conclusión:

Abril 2026: conclusión total de la cancha híbrida.

Avance actual: etapa final; pendiente únicamente la colocación del pasto de temporada.

3. Zona de hospitalidad

Adecuaciones:

Ampliación de espacios.

Remodelación de palcos para integrarlos a hospitalidades.

Habilitación de servicios específicos para experiencia FIFA.

Fecha estimada de conclusión:

Principios de mayo 2026.

Avance:

Etapa final.

4. Palcos

Ajustes realizados:

Remodelación de algunos palcos para:

Ampliar zona de prensa.

Crear palco presidencial de FIFA.

Adaptar espacios para hospitalidades.

Disponibilidad final:

300 palcos habilitados, con capacidad de 14 personas cada uno.

Comercialización a través de la plataforma oficial de FIFA.

Avance:

Fase final; listos a inicios de mayo.

5. Zona de prensa

Modificaciones:

Ampliación lateral de la tribuna de prensa.

Mejora en:

Servicios.

Conectividad.

Infraestructura tecnológica.

Sala de prensa inferior también intervenida.

Objetivo:

Garantizar condiciones óptimas para el volumen de acreditaciones mundialistas.

Mantener ubicación estratégica para transmisión televisiva.

Avance:

Prácticamente concluido, en ajustes finales.

6. Tecnología e infraestructura operativa

Intervenciones en marcha:

Señalética interna.

Pantallas.

Iluminación.

Audio.

Sistemas de comunicación.

Accesos.

Servicios tecnológicos en palcos y zonas VIP.

Avance:

Etapa final de implementación.

La Selección de Jamaica estará en la disputa de un boleto mundialista en la Perla Tapatía. AFP

PARTIDOS EL 26 Y 31 DE MARZO

El repechaje, un ensayo de primer nivel

A un mes de los partidos de Repechaje rumbo a la Copa del Mundo, Guadalajara entra en la fase final de preparación con la mira puesta no solo en lo deportivo, sino en la operación integral del evento. Olimpia Cabral destacó que estos encuentros serán clave como ensayo previo al Mundial.

“Estamos prácticamente a un mes, pero con mucha ilusión, porque estos dos partidos precisamente nos van a permitir darle la oportunidad a la afición… de poder tener una probadita de lo que serán los partidos del Mundial”, señaló.

Cabral subrayó que, ante la alta demanda que ya generan los cuatro encuentros mundialistas asignados a la ciudad, el repechaje ofrecerá una alternativa más accesible para la ciudadanía y permitirá poner a prueba el plan logístico diseñado para 2026. “Estaremos probando en estos dos partidos todos los protocolos del plan de trabajo que hemos estado desarrollando”, explicó.

Uno de los aspectos centrales será la implementación de la llamada “última milla”, el perímetro de seguridad y experiencia alrededor del estadio. “Vamos a hacer pruebas en todos los puntos… desde accesos, cómo llega la gente hacia esa última milla”, detalló, al precisar que dentro de ese perímetro habrá actividades para los aficionados con boleto.