A 100 días de que el balón comience a rodar en la Copa del Mundo 2026, Guadalajara se declara lista para mostrarse ante el mundo.La ciudad no solo apuesta en cumplir con los estándares internacionales, sino por destacar como una sede con identidad propia. Seguridad, logística y operación avanzan en tiempo y forma, mientras la capital jalisciense se prepara para ofrecer algo más que futbol y que promete convertirse en la “fiesta más mexicana” del certamen.Mientras se afinan protocolos de seguridad, esquemas de movilidad, pruebas de última milla y adecuaciones finales en el estadio, Guadalajara proyecta una apuesta integral en el trato cercano y en la hospitalidad que distingue a su gente.En entrevista para EL INFORMADOR, Olimpia Cabral, la Host City Manager Guadalajara 2026, estableció que la ciudad busca consolidarse como una sede capaz de convertir cada partido en una experiencia social y cultural que refleje el orgullo y la esencia de Jalisco.“Estamos a 100 días; pareciera mucho, pero ya estamos con el tiempo encima, estamos preparados. Hemos estado trabajando los últimos meses de manera muy intensa, pero tenemos ya muchos años haciendo esto. Estamos preparados en todos y cada uno de los puntos que nos ha pedido la FIFA, no solo en el estadio, en todos y cada uno de los aspectos que hay que cuidar en nuestra ciudad, desde el aeropuerto hasta la cancha”, comentó Cabral.“En Jalisco estamos muy acostumbrados a recibir eventos masivos y a este trabajo de corresponsabilidad con distintas entidades, como son las autoridades, en este caso FIFA. Eso nos da la experiencia para poder brindar un evento cuidado en todos y cada uno de los puntos en los que la afición estará. Estamos aplicando un plan de trabajo en todas y cada una de las áreas para que la gente lo pueda vivir de la mejor forma, con mucho color, con mucha alegría, con una muestra absoluta de nuestras tradiciones que representan a México, estamos listos”.FRASE“En Jalisco nos gusta la fiesta, nos gusta atender bien a la gente, somos gente de pueblo, somos gente que le gusta sentir de cerca a la visita”.Olimpia Cabral, Host City Manager Guadalajara 2026EVENTOLa Glorieta de La Minerva será el escenario de una celebración especial esta mañana.Hoy, a 100 días de que se inaugure la Copa del Mundo 2026, en dicho icónico monumento tapatío se inaugurará una exposición monumental con pósters de pasadas ediciones del Mundial.La cita será en punto de las 9:30 horas.SEGURIDADDe cara a la Copa del Mundo 2026, Guadalajara refuerza su estrategia de seguridad con un trabajo coordinado entre FIFA y los tres niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar el control total en las zonas del estadio y sus alrededores.Olimpia Cabral, host city manager de Guadalajara 2026, aseguró que el operativo está sustentado en protocolos internacionales estrictos y en una planeación anticipada. “El tema de seguridad, accesos, controles en el perímetro, en cada una de las zonas del estadio, desde el atrio, la tribuna, la zona de palcos, hay un protocolo de seguridad que en el estadio manejamos muy bien”, explicó.Detalló que existe un manual específico que se trabaja de forma conjunta con la seguridad de FIFA, además de corporaciones municipales, estatales y federales. “Es un asunto muy cuidado, muy meticuloso, muy trabajado. Estamos muy bien preparados”, afirmó.Tras los hechos recientes en Jalisco, Cabral subrayó que no se trata de medidas improvisadas. “El protocolo está diseñado y es de alta seguridad. Seguramente tendremos presencia de apoyo federal y estamos tranquilos”, enfatizó, al reiterar que la ciudad cumplirá con cada lineamiento establecido por FIFA para salvaguardar a aficionados y delegaciones.CHIVAS, CON SEDE ALTERNA PARA LA LIGUILLALa cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 también implica ajustes en la operación del Estadio Guadalajara. Cabral confirmó que la entrega formal del inmueble a la FIFA se realizará en mayo, mes en el que el organismo rector tendrá uso exclusivo del recinto.“Es el mes de mayo. Evidentemente, los tres estadios mundialistas tenemos el interés de jugar en nuestra casa en instancias finales”, explicó. Sin embargo, detalló que la Liga MX, la Federación y FIFA trabajaron con anticipación para definir el calendario.“Lo que hoy sabemos es que el período exclusivo del uso del estadio de FIFA en los tres (Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey) será en mayo”, puntualizó. De acuerdo con el reglamento, si Chivas avanza a la liguilla y coincide con esa ventana, deberá buscar sede alterna.“En Guadalajara tenemos el estadio Jalisco y, bueno, esperamos que allá lleguemos”, agregó Cabral, dejando claro que la prioridad es cumplir con los tiempos establecidos para la justa mundialista.1. Intervenciones estructurales generalesAvance general:2. Cancha híbrida (Quality Pro FIFA)Características técnicas:Sistema híbrido:Fecha de conclusión:3. Zona de hospitalidadAdecuaciones:Fecha estimada de conclusión:Avance:4. PalcosAjustes realizados:Disponibilidad final:Avance:5. Zona de prensaModificaciones:Mejora en:Objetivo:Avance:Prácticamente concluido, en ajustes finales.6. Tecnología e infraestructura operativaIntervenciones en marcha:Avance:PARTIDOS EL 26 Y 31 DE MARZOA un mes de los partidos de Repechaje rumbo a la Copa del Mundo, Guadalajara entra en la fase final de preparación con la mira puesta no solo en lo deportivo, sino en la operación integral del evento. Olimpia Cabral destacó que estos encuentros serán clave como ensayo previo al Mundial.“Estamos prácticamente a un mes, pero con mucha ilusión, porque estos dos partidos precisamente nos van a permitir darle la oportunidad a la afición… de poder tener una probadita de lo que serán los partidos del Mundial”, señaló.Cabral subrayó que, ante la alta demanda que ya generan los cuatro encuentros mundialistas asignados a la ciudad, el repechaje ofrecerá una alternativa más accesible para la ciudadanía y permitirá poner a prueba el plan logístico diseñado para 2026. “Estaremos probando en estos dos partidos todos los protocolos del plan de trabajo que hemos estado desarrollando”, explicó.Uno de los aspectos centrales será la implementación de la llamada “última milla”, el perímetro de seguridad y experiencia alrededor del estadio. “Vamos a hacer pruebas en todos los puntos… desde accesos, cómo llega la gente hacia esa última milla”, detalló, al precisar que dentro de ese perímetro habrá actividades para los aficionados con boleto.