Torre Eiffel: mirar París desde su corazón de hierro

A finales del siglo XIX, cuando París se preparaba para recibir la Exposición Universal de 1889, la ciudad buscaba un emblema que simbolizara su entrada a la modernidad industrial. Francia celebraba el centenario de la Revolución Francesa y necesitaba un gesto arquitectónico que proyectara progreso, ciencia e innovación. Fue en ese contexto que comenzó a levantarse una estructura metálica que, en su momento, resultó tan polémica como desconcertante: la Torre Eiffel.

Construida entre 1887 y 1889, la torre fue diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel, junto con los ingenieros Maurice Koechlin y Émile Nouguier, y el arquitecto Stephen Sauvestre. Con sus más de 300 metros de altura -que en aquel momento la convertían en la estructura más alta del mundo- la torre estaba pensada como una instalación temporal para la Exposición Universal. De hecho, el permiso original contemplaba su desmontaje veinte años después de su construcción.

Sin embargo, la Torre Eiffel no fue recibida con entusiasmo por todos los parisinos. Intelectuales, artistas y escritores de la época firmaron manifiestos en su contra, calificándola como una “monstruosidad de hierro” que desfiguraba el paisaje urbano. Figuras como Guy de Maupassant o Charles Gounod expresaron su rechazo hacia una estructura que consideraban industrial, fría y ajena al espíritu clásico de la ciudad. La torre fue vista por muchos como una amenaza estética: un armatoste mecánico que irrumpía en el horizonte dominado por cúpulas, avenidas y arquitectura de piedra.

Paradójicamente, ese mismo rechazo inicial terminaría por consolidar su fama. Lo que comenzó como una pieza efímera de ingeniería pronto adquirió valor estratégico. Durante las primeras décadas del siglo XX, su altura permitió instalar antenas de telecomunicación que resultaron fundamentales para la transmisión de señales de radio, particularmente durante la Primera Guerra Mundial. Esa funcionalidad técnica fue decisiva para evitar su demolición.

Con el paso del tiempo, la Torre Eiffel dejó de ser un experimento arquitectónico para convertirse en el símbolo indiscutible de París y, por extensión, de Francia. Hoy es uno de los monumentos más visitados del mundo, con cerca de siete millones de turistas al año. Su silueta ha sido reproducida en incontables fotografías, películas y postales, consolidándose como un ícono global que trasciende su función original.

Torre Eiffel. Levantada para la Exposición Universal de 1889, pasó de ser una “monstruosidad de hierro” a convertirse en el símbolo indiscutible de París. AFP/Archivo

La experiencia de subir a la Torre Eiffel

Parte de su atractivo contemporáneo radica en que no se trata únicamente de observarla desde abajo, sino de recorrerla. La torre cuenta con tres niveles abiertos al público, cada uno con una experiencia distinta que combina historia, arquitectura y vistas panorámicas de París.

Contrario a lo que muchos viajeros creen, no solo es posible subir en elevador. También se puede ascender a pie hasta el segundo nivel, a través de 674 escalones. Esta opción suele ser más económica -con boletos que rondan entre los 11 y 14 euros- y ofrece la posibilidad de observar de cerca la estructura metálica, sus remaches y la complejidad del entramado de hierro que sostiene el monumento. Para quienes buscan una experiencia más pausada o desean evitar filas en temporada alta, subir caminando puede ser una alternativa viable, aunque requiere buena condición física.

Desde el segundo nivel es posible tomar un elevador adicional hacia la cima, ubicada a más de 270 metros de altura. El acceso completo mediante elevador puede superar los 28 euros para adultos, dependiendo de la temporada y la demanda.

En el primer nivel, además de exposiciones interactivas que explican el proceso de construcción, se encuentra un suelo de cristal que permite observar el vacío bajo los pies, así como cafeterías, tiendas y espacios para descansar. En el segundo nivel se ubica el restaurante Le Jules Verne, cuya propuesta gastronómica se complementa con vistas hacia el Sena, los jardines del Campo de Marte y la arquitectura que caracteriza a la ciudad.

Además, la torre cuenta con bares de champaña en distintos niveles, donde los visitantes pueden detenerse a disfrutar de una copa mientras observan el paisaje urbano. Para muchos, esta pausa forma parte esencial de la experiencia turística, sobre todo durante el atardecer, cuando la ciudad comienza a iluminarse gradualmente.

Subir al atardecer suele ser una de las experiencias más recomendadas por viajeros frecuentes. Esto permite contemplar la transición entre la luz natural del día y la iluminación nocturna de la ciudad, cuando París adquiere su característica tonalidad dorada. Desde la cima es posible identificar monumentos como el Louvre, Notre Dame, la Basílica del Sagrado Corazón o la Torre Montparnasse, lo que convierte la visita en un ejercicio de reconocimiento urbano.

Otro aspecto a considerar es que el acceso está dividido en cuatro pilares -norte, sur, este y oeste- cada uno con diferentes filas según el tipo de boleto adquirido. Elegir correctamente el acceso puede reducir tiempos de espera. Asimismo, la visita puede complementarse con actividades en los alrededores: paseos en bicicleta por el Campo de Marte, recorridos en barco por el Sena o caminatas hacia barrios cercanos como Saint-Germain-des-Prés.

Durante la noche, cada hora en punto, la Torre Eiffel despliega un espectáculo de luces intermitentes que dura cinco minutos. Este momento suele ser uno de los más fotografiados por visitantes, especialmente desde los puentes que cruzan el Sena o desde las escalinatas del Trocadero.

Cómo evitar filas

Aunque la Torre Eiffel es uno de los monumentos más visitados del mundo, la experiencia puede verse afectada por algunos errores comunes entre turistas primerizos. Uno de los principales es acudir sin boletos adquiridos previamente. Durante la temporada alta -particularmente entre junio y agosto- las filas para acceder al elevador pueden superar las dos horas de espera. Comprar entradas en línea con varios días de anticipación permite acceder por filas específicas y reducir significativamente el tiempo en taquilla.

También es recomendable evitar los horarios intermedios del día, entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la afluencia turística alcanza su punto máximo. Las primeras horas de la mañana o el acceso nocturno suelen ofrecer una experiencia más fluida, además de mejores condiciones para disfrutar de las vistas.

Asimismo, muchos visitantes subestiman el tiempo necesario para el recorrido completo. Entre el acceso, la subida y la permanencia en cada nivel, la visita puede extenderse fácilmente entre dos y tres horas. Programar otras actividades inmediatamente después puede generar contratiempos.

En términos logísticos, es importante considerar que no está permitido ingresar con maletas voluminosas, mochilas grandes o ciertos objetos metálicos. Los controles de seguridad son similares a los de un aeropuerto, por lo que viajar ligero facilita el acceso. Finalmente, si se planea subir a pie hasta el segundo nivel, conviene llevar calzado cómodo y prever condiciones climáticas, ya que el viento puede ser considerable a mayor altura. La experiencia, aunque exigente, suele compensarse con vistas menos concurridas durante el ascenso.

París se revela distinto de día -claro y geométrico- y de noche, iluminado y más sereno. ESPECIAL

Visita nocturna vs. diurna

Elegir visitar la Torre Eiffel de día o de noche transforma por completo la experiencia. Con luz natural, la subida permite distinguir con claridad el trazado de París: bulevares, puentes sobre el Sena y monumentos históricos, como si el mirador fuera un mapa tridimensional.

Por la noche, en cambio, la ciudad se convierte en un entramado de luces cálidas que dibujan su silueta sobre el cielo, mientras el río refleja destellos y movimientos. Además, después de las 20:00 horas suele haber menor afluencia que en las horas centrales del día.

TOMA NOTA

¿Cómo llegar?

La Torre Eiffel se encuentra perfectamente conectada con el sistema de transporte público parisino. Las estaciones de metro más cercanas incluyen:

Bir-Hakeim (Línea 6)

Trocadéro (Líneas 6 y 9)

École Militaire (Línea 8)

También puede accederse mediante el tren RER, bajando en la estación Champ de Mars - Tour Eiffel (Línea C), lo que facilita el acceso desde otras zonas turísticas de la ciudad.

Muchos visitantes optan por combinar la visita con un recorrido por los Campos Elíseos, que se encuentran a unos 30 minutos a pie desde la torre.

Puente de Bir-Hakeim. Este espacio ofrece una vista espectacular por la mañana y al atardecer. ESPECIAL

Puntos estratégicos para verla

Aunque subir a la Torre Eiffel es una experiencia central, observarla desde distintos puntos de París permite apreciarla integrada al paisaje urbano. La Plaza del Trocadero es probablemente el mirador más conocido, desde donde se obtiene una vista frontal clásica. Sin embargo, los locales suelen preferir otros espacios menos concurridos:

El Puente de Bir-Hakeim, que ofrece una perspectiva cinematográfica, especialmente al atardecer.

La Rue de l’Université, desde donde la torre aparece enmarcada entre edificios residenciales.

El Parque de Belleville, ubicado en una colina que permite observar el perfil completo de la ciudad.

Los jardines del Campo de Marte, ideales para picnics mientras se contempla el monumento.

El río Sena, desde donde parten cruceros turísticos que permiten observar la torre iluminada durante la noche.

Mejores épocas para visitarla

La primavera (abril a junio) y el otoño (septiembre a octubre) suelen considerarse las mejores estaciones para visitar la torre, debido al clima templado y a la menor afluencia turística en comparación con el verano. Durante julio y agosto, las filas pueden superar las dos horas de espera si no se adquieren boletos con anticipación.

El invierno, aunque más frío, ofrece la ventaja de menor congestión y la posibilidad de contemplar la estructura iluminada bajo condiciones atmosféricas más dramáticas. Un consejo frecuente entre viajeros experimentados es programar la visita durante las primeras horas de la mañana o después de las 19:00 horas.