La Selección Mexicana de Beisbol se alista para encarar uno de los desafíos más trascendentes de su historia reciente: el Clásico Mundial de Beisbol, donde intentará, al menos, igualar la histórica actuación de 2023, cuando conquistó un inédito tercer lugar. Aquella participación marcó un antes y un después para la novena nacional, que ahora, bajo la dirección de Benjamín Gil, asume el compromiso de mantenerse entre la élite e incluso dar el salto definitivo hacia la gran final.

Las expectativas alrededor del representativo tricolor son elevadas. El desempeño de hace tres años colocó a México como un rival de respeto en el escenario internacional, pero también elevó la vara para esta nueva edición. El reto no será sencillo, especialmente ante las bajas que se han confirmado en los últimos días y las ausencias ya conocidas, entre ellas la de Isaac Paredes, una pieza importante en el orden ofensivo, cuya capacidad para producir carreras y su experiencia en momentos de alta presión habían sido determinantes en competencias recientes.

Pese a no contar con todos sus peloteros consolidados en las Grandes Ligas, el equipo mantiene argumentos sólidos para ilusionarse. De los 29 jugadores anunciados en el roster (a la espera de completar el lugar 30 tras la baja de Taj Bradley), 23 cuentan con experiencia en la MLB, un factor que aporta madurez competitiva y conocimiento del más alto nivel, además de temple para responder en escenarios exigentes y frente a rivales de jerarquía.

De acuerdo con el propio Benjamín Gil, la principal fortaleza del equipo radica en la profundidad y versatilidad del bullpen, incluso superior al que presentó México en 2023. La combinación de relevistas que han destacado en Grandes Ligas, junto con brazos provenientes de la Liga Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana del Pacífico, ofrece alternativas estratégicas en momentos clave, permitiendo ajustes tácticos según el rival y el desarrollo de cada encuentro.

Con una base experimentada, talento probado y el antecedente de una actuación histórica, México buscará demostrar que lo conseguido en 2023 no fue una casualidad, sino el inicio de una etapa competitiva que aspira a consolidarse en la élite del béisbol mundial, con la convicción de competir de tú a tú ante cualquier potencia.

Los destacados del roster

Benjamín Gil (Mánager)

Lidera al equipo desde el histórico tercer lugar obtenido en el Clásico Mundial 2023.

Alta exigencia competitiva.

Construcción de

identidad.

Flexibilidad táctica.

Randy Arozarena

En el Clásico Mundial 2023 lideró a México en:

Porcentaje de bateo .450.

9 carreras producidas.

Porcentaje de embasarse .607.

Alejandro Kirk

Subcampeón con Azulejos de Toronto en MLB.

En octubre de 2025 se convirtió en el primer nacido en México en conectar un jonrón en una Serie Mundial.

Será el encargado de dirigir la defensiva.

Andrés Muñoz

Jugador de los Marineros de Seattle.

Cerrador destacado por su estilo agresivo.

En 2025 fue el tercer mejor cerrador en efectividad con 1.73 (38 salvamentos).

Brennan Bernardino

Debutó en MLB en 2022.

Marca de 10-8 y efectividad de 3.47 en 169 juegos.

Suma 157 ponches en cuatro temporadas.

Robert García

Viene de su mejor campaña en MLB.

Registró efectividad de 2.95 en 71 juegos.

Repartió 68 ponches.

Gerardo Reyes

Compite en el beisbol mexicano.

Experiencia en Grandes Ligas.

Campeón con Charros de Jalisco en la LMP y Serie del Caribe.

Campeón con Diablos Rojos del México en la LMB en 2025.

Jonathan Aranda

Conectó 14 cuadrangulares en su mejor temporada en MLB.

Registró promedio de bateo de .316.

Convocado por primera vez al Juego de Estrellas en 2025.

