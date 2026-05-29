Cae 'El Caballito', líder de red de lavado de dinero; ¿en dónde operaba?

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, dio detalles acerca del esquema fraudulento de “El Caballito” , la red era gestionada por personas que "diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas".

“Construyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos” , en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad con los cuales tampoco pagan los impuestos que les corresponden.

"Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública", resaltó el funcionario federal.

Lara López comentó que durante las diligencias fue posible cumplimentar hasta este momento ocho órdenes de aprehensión en contra de personas que probablemente pertenecen a la organización, las cuales destacan los posibles líderes: Maikol “N” y Salvador “N”.

¿Dónde operaban?

Tras diversas labores de inteligencia, las autoridades mexicanas identificaron que la agrupación criminal operaba a 15 empresas y asociaciones civiles que utilizaban como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encuentran en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

Los trabajos fueron realizados en coordinación entre la Fiscalía Especial, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

NG