Vórtice polar: ¿Qué es y cómo afecta en México esta temporada?

Diciembre podría convertirse en un mes con cambios de clima drásticos y un tanto impredecibles , ya que los últimos registros indican que ha habido modificaciones en el vórtice polar que afectarán directamente al hemisferio norte del planeta, lo que incluye a México.

Esto se unirá a los varios frentes fríos que han azotado al país en las últimas semanas, así como a las fuertes corrientes de viento que ocurren a finales del año ; lo que representa un gran movimiento climatológico que repercutirá en diferentes áreas.

¿Qué es el vórtice polar?

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, el vórtice polar es una corriente de vientos muy intensos que actúa como frontera entre el aire más frío que está en los polos y el aire “más cálido” que está fuera de las regiones polares.

Este cinturón de fuertes vientos sopla de oeste a este a una altura de 15 a 30 kilómetros sobre la estratosfera, por lo que cuando sufre alteraciones, el aire más frío contenido del polo norte puede llegar a puntos más cercanos al sur de la Tierra.

Esto provoca condiciones climáticas atípicas para las regiones que son invadidas por este sistema de vientos. Algunas de las condiciones que genera son descensos abruptos de temperatura, tormentas de nieve intensas, condiciones invernales extremas, entre otras.

Su efecto suele durar entre 10 y 30 días, en lo que su ciclo vuelve a recuperar la normalidad.

De momento, el debilitamiento del vórtice polar ha alcanzado valores récord para este momento del año; aunque aún no se tiene una razón concreta del porqué.

Se prevé que varias zonas registren temperaturas bajas y fuertes rachas de viento. EFE/ARCHIVO

¿Cómo afecta a México?

Si bien los especialistas aseguran que México no forma parte de los países con mayores riesgos, sí apuntan a que, de igual manera, sufrirá los estragos de este proceso de manera indirecta.

Según lo que señalaron, la modificación del vórtice podría causar que la actividad de los frentes fríos aumente, así como alterar la trayectoria de los vientos, lo que significa que podrán presentarse bajas temperaturas, rachas de viento fuertes y variaciones inusuales en humedad y lluvia.

Algunos de los estados que podrán verse primeramente afectados son Veracruz, Yucatán y los más cercanos al Golfo de México.

México no enfrentará el impacto más severo del vórtice polar, pero sí deberá prepararse para un diciembre con condiciones climáticas inestables y episodios de frío más intenso de lo habitual.

