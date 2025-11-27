Luego de que se diera a conocer la renuncia del Fiscal General de la República, aunque hasta las 18:00 horas sin el anuncio oficial del Senado de la república, habrá de iniciar un proceso para llevar a su sustitución a la brevedad posible.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de México, el Senado de la República tendrá como máximo 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatas y candidatos, la cual requiere la aprobación por al menos dos terceras partes de los senadores presentes.

Una vez aprobada, dicha lista será enviada al Poder Ejecutivo, representado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, para que, en un plazo de 10 días posteriores, formule una terna y la remita de nueva cuenta al Senado de la República para que éste debata sobre la designación final.

En caso de retrasos o ausencia de la lista, el órgano legislativo dispone de mecanismos adicionales para completar el proceso, incluyendo nombramientos provisionales.

Y, aunque el Senado no ha informado oficialmente de su salida, ya suenan fuertemente al menos dos perfiles, cercanos al movimiento de la "Cuarta Transformación", liderada por Morena, para suplir a Gertz Manero.

Uno de ellos es Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, actual coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México, y quien recientemente se había desempeñado como ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cargo que ocupó de 2019 a 2022.

¿Quién es Arturo Zaldívar?

Arturo Zaldívar es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante cerca de 25 años ejerció como abogado postulante en materia constitucional, combinando la práctica con una intensa labor académica: fue profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en distintas instituciones, incluyendo la Escuela Libre de Derecho, la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana.

En noviembre de 2023, Zaldívar presentó su renuncia como ministro de la Corte, tras 14 años en el máximo tribunal. En su carta, argumentó que su ciclo institucional había concluido, y dejó abierta la posibilidad de continuar "sirviendo al país" desde otros espacios dentro del sistema de justicia.

Zaldívar se involucró fuertemente en el debate público en torno a la reforma del sistema judicial, promoviendo la idea "de una elección popular de jueces, con una lógica de rendición de cuentas y participación ciudadana", punto que fue central en las discusiones y debates sobre la independencia de la justicia y el compro de votos por parte del partido en la administración "para acaparar los tres poderes".

En 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo de Norma Piña, dio a conocer una investigación en su contra por presuntamente coaccionar a jueces para influir en decisiones judiciales cuando él estaba al frente del organismo, misma que terminó por ser desestimada, recibiendo señalamientos de falta de transparencia en el caso.

Ernestina Godoy, una aliada más de la 4T

Otro de los perfiles sonados para suplir a Gertz Manero es el de Ernestina Godoy Ramos, actual consejera jurídica de la Presidencia de la República, también cercana al movimiento de la "Cuarta Transformación".

Godoy Ramos es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sus primeros cargos en la administración pública se remontan a finales de los años 2000, cuando se desempeñó como directora general Jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica del Distrito Federal (2000-2008), para después convertirse en coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del entonces Distrito Federal, y posteriormente directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa (2009-2012).

Luego de ello, en el mismo 2012, ingresó al ámbito legislativo como diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Luego fue diputada federal (2015-2018) por el Distrito 4 de Iztapalapa por Morena, donde abordó temas de combate a la corrupción, control al poder ejecutivo, defensa de personas desaparecidas y autonomía de los órganos de procuración de justicia.

Al concluir su cargo, en 2018, fue elegida diputada local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde coordinó la bancada de Morena y presidió la Junta de Coordinación Política.

Ese mismo año, el 5 de diciembre, fue nombrada Procuradora General de Justicia de la capital y, con la transformación institucional que derivó en la creación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), asumió como su primera fiscal en enero de 2020.

Durante su gestión la Fiscalía se hizo cargo de investigaciones de alto impacto: casos emblemáticos de feminicidios, la tragedia de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, así como operaciones contra lo que se llamó el "Cártel Inmobiliario" en Benito Juárez, aunque ambos casos todavía se hallan en la impunidad.

Aunque en 2023, Godoy buscó su ratificación como fiscal por un nuevo periodo (2024-2028), el 8 de enero de 2024 el Congreso de la Ciudad de México rechazó su ratificación con 41 votos a favor y 25 en contra (tres votos menos de los necesarios para alcanzar la mayoría calificada).

Desde junio de 2024 fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la llegada a la administración federal, como titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.

Se espera que el Senado pueda dar a conocer su lista de candidatas y candidatos lo antes posible, a fin de evaluar a fondo los perfiles propuestos, así como sus nexos e intereses políticos.

SV