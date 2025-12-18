Volaris y Viva anuncian fusión para crear el Grupo Mexicano de Aerolíneas

Las aerolíneas de bajo costo Viva y Volaris informaron la conformación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas, una iniciativa con la que buscan impulsar el desarrollo del sector aéreo y fortalecer la conectividad en el país.

Como parte del acuerdo, los accionistas de ambas compañías unirán sus empresas controladoras a través de una fusión en condiciones equitativas.

Los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida.

Los Consejos de Administración de Viva y Volaris aprobaron la transacción por unanimidad, la cual queda sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Viva y Volaris.

Se espera que la transacción se complete en 2026. Las acciones de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en las bolsas de valores de México (BMV) y Nueva York (NYSE).

Esta fusión permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos para los pasajeros, fortaleciendo la conectividad en México.

Mantendrá las identidades, marcas y operaciones, incluyendo certificados de operación independientes de Viva y Volaris, preservando las opciones existentes para los pasajeros.

Realizará economías de escala, fortaleciendo el perfil financiero del nuevo grupo de aerolíneas.

NA

