Hoy No Circula este jueves 13 de noviembre en CDMX y Edomex

Este jueves se prevé una circulación vehicular complicada en la Ciudad de México. La CNTE ha anunciado un paro de 48 horas que inicia hoy con una manifestación en el Zócalo, la cual afectará las calles aledañas, además de un plantón en el Congreso de la Unión.

Asimismo, los maestros planean tomar las casetas de salida hacia Morelos y Puebla; sin embargo, más que bloquear el tráfico, buscarían permitir el libre tránsito.

Entre las precauciones para evitar complicaciones al circular en el Valle de México está cumplir con el programa Hoy No Circula, el cual busca reducir las emisiones contaminantes de los automóviles. Este día las restricciones aplican para los siguientes vehículos:

Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 o 2

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital era “buena”, con un nivel de riesgo bajo, pese a la presencia de contaminantes O₃, NO₂, SO₂, PM₁₀ y PM₂.₅.

Todas las estaciones de monitoreo registraban niveles en color verde.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

