CNTE: Estados donde habrá protestas este 13 y 14 de noviembre

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reanuda sus movilizaciones el 13 y 14 de noviembre de 2025 con motivos de continuar exigiendo ante el Gobierno Federal las demandas que han sido puestas en mesa de diálogo, pero que no han sido atendidas, las cuales son: La abrogación de ley del ISSSTE 2007, abrogación de la Reforma Educativa, justicia social y laboral, alto a la represión .

Por lo que la CNTE hará un paro nacional de 48 horas con marchas y bloqueos en puntos clave en distintas partes del país.

Estados que participan en el paro nacional

Ciudad de México (CDMX): las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE se distribuirán en distintos accesos carreteros a la capital, Palacio nacional, el Congreso de la Unión, aeropuerto

: posibles liberaciones de casetas y bloqueos Chiapas , la Sección VII del SNTE-CNTE realizará actividades en Tuxtla Gutiérrez y habrá réplicas en varios municipios. También, algunos integrantes participarán en la Ciudad de México

Durango: la sección XII hará un bloqueo intermitente de vialidades, mítines en lugares públicos, manifestaciones en las plazas de armas, brigadeo en las escuelas y volanteo en lugares públicos

Guerrero: centrarán su actividad en la CDMX y harán bloqueos en Chilpancingo, Acapulco y otras regiones.

: habrá tomas de casetas en conjunto con ENRLV “El Mexe” y volanteo en Actopan, Tepatepec y Pachuca Jalisco: Organizan un itin y reunion en Plaza de Armas en Guadalajara el14 de noviembre a partir de las 10:00 a.m.

: la Sección XVIII hará toma de presidencias municipales el 13 de noviembre y una marcha estatal el 14 a las 9:00 a.m Morelos : hará una rueda de prensa en Cuernavaca el 13 de noviembre y un bloqueo en la caseta de Alpuyeca el día 14

: el magisterio local plantea paros y concentraciones para exigir jubilaciones a los 28 y 30 años de servicio Oaxaca: realizará bloqueos carreteros y una movilización estatal

realizará bloqueos carreteros y una movilización estatal Quintana Roo: Harán una marcha-mitin en diferentes municipios

Sinaloa: concentración en la Secretaría de Educación Pública a las 9:00 a.m.

: Liberación de casetas y cerco al Congreso de la Unión Veracruz : realizarán un cerco al Congreso de la Unión y liberación de casetas

KR



