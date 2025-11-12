Miércoles, 12 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

CNTE: Estados donde habrá protestas este 13 y 14 de noviembre

CNTE pone en marcha un paro nacional de 48 horas al no obtener respuesta a sus demandas  

Por: Karol Ruelas

La CNTE convoca a un paro nacional de 48 horas debido a que siguen sin obtener resolución a sus exigencias, varios estados se unen. SUN/C. Mejía

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reanuda sus movilizaciones el 13 y 14 de noviembre de 2025 con motivos de continuar exigiendo ante el Gobierno Federal las demandas que han sido puestas en mesa de diálogo, pero que no han sido atendidas, las cuales son: La abrogación de ley del ISSSTE 2007, abrogación de la Reforma Educativa, justicia social y laboral, alto a la represión.
Por lo que la CNTE hará un paro nacional de 48 horas con marchas y bloqueos en puntos clave en distintas partes del país.

Estados que participan en el paro nacional

  • Ciudad de México (CDMX): las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE se distribuirán en distintos accesos carreteros a la capital, Palacio nacional, el Congreso de la Unión, aeropuerto
  • Aguascalientes: Tendrán una rueda de prensa frente a palacio municipal el viernes 14 a las 10:00 a.m.
  • Baja California y Baja California Sur: posibles liberaciones de casetas y bloqueos
  • Chiapas, la Sección VII del SNTE-CNTE realizará actividades en Tuxtla Gutiérrez y habrá réplicas en varios municipios. También, algunos integrantes participarán en la Ciudad de México
  • Colima
  • Durango: la sección XII hará un bloqueo intermitente de vialidades, mítines en lugares públicos, manifestaciones en las plazas de armas, brigadeo en las escuelas y volanteo en lugares públicos
  • Estado de México 
  • Guerrero: centrarán su actividad en la CDMX y harán bloqueos en Chilpancingo, Acapulco y otras regiones.
  • Hidalgo: habrá tomas de casetas en conjunto con ENRLV “El Mexe” y volanteo en Actopan, Tepatepec y Pachuca
  • Jalisco: Organizan un  itin y reunion en Plaza de Armas en Guadalajara el14 de noviembre a partir de las 10:00 a.m.
  • Michoacán: la Sección XVIII hará toma de presidencias municipales el 13 de noviembre y una marcha estatal el 14 a las 9:00 a.m 
  • Morelos: hará una rueda de prensa en Cuernavaca el 13 de noviembre y un bloqueo en la caseta de Alpuyeca el día 14
  • Nuevo León: el magisterio local plantea paros y concentraciones para exigir jubilaciones a los 28 y 30 años de servicio
  • Oaxaca: realizará bloqueos carreteros y una movilización estatal
  • Quintana Roo: Harán una marcha-mitin en diferentes municipios
  • Sonora
  • Sinaloa: concentración en la Secretaría de Educación Pública a las 9:00 a.m.
  • Tabasco: el 13 de noviembre realizarán un planton en Plaza de Armas y el 14 un mitin en Parque Juárez.
  • Valle de México: Liberación de casetas y cerco al Congreso de la Unión
  • Veracruz: realizarán un cerco al Congreso de la Unión y liberación de casetas
  • Yucatán
  • Zacatecas

