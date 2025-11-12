CNTE: Estados donde habrá protestas este 13 y 14 de noviembre

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reanuda sus movilizaciones el 13 y 14 de noviembre de 2025 con motivos de continuar exigiendo ante el Gobierno Federal las demandas que han sido puestas en mesa de diálogo, pero que no han sido atendidas, las cuales son: La abrogación de ley del ISSSTE 2007, abrogación de la Reforma Educativa, justicia social y laboral, alto a la represión. Por lo que la CNTE hará un paro nacional de 48 horas con marchas y bloqueos en puntos clave en distintas partes del país.KR