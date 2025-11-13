La futura libertad anticipada de Javier Duarte de Ochoa está en el aire. Su defensa alega buena conducta y presunto cumplimiento de los requisitos de la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que el ex gobernador de Veracruz tenía latas de alcohol, un módem de Internet y artículos electrónicos no permitidos en su celda.

El 19 de noviembre, la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Reclusorio Norte, decidirá si le otorgan dicha medida, luego de que aplazó la audiencia porque la FGR no logró reunir a sus testigos.

Duarte cumplió hasta la fecha con el 95% de su condena de nueve años de prisión, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero que comenzaron a contar desde que fue detenido en Guatemala, el 15 de abril de 2017 y que concluyen en abril de 2026.

En la audiencia del pasado 11 de noviembre, el subdirector de Custodia en el penal Norte, Daniel Espinosa, informó que Duarte de Ochoa recibió sanciones en 2019, 2020 y 2021.

Una de ellas, según el custodio, fue porque se le encontraron latas de alcohol, un blue ray y un módem de Internet, artículos electrónicos no permitidos.

Explicó que en 2019 se le castigó con 15 días sin visita, por la alteración del orden y modificaciones en su estancia.

También, se le sancionó por alterar el orden en la Unidad Médica del Reclusorio Norte, así como por colocar tablas en su celda para impedir la visibilidad.

Pero, Pablo Campuzano, abogado del ex mandatario, sostiene que su cliente tuvo buena conducta y están seguros de solicitar la libertad anticipada, ya que consideran que cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El defensor alegó que no fueron latas de alcohol las que se le encontraron al ex gobernador en su celda, sino que fue alcohol sólido que usan para calentar comida y cocinar dentro del penal.

“No eran suyas, y por lo tanto, no se impuso sanción siquiera por esa conducta”, aseguró.

El abogado acusó que la FGR maneja argumentos sensacionalistas y cosas sacadas de contexto que su defensa aclaró en la audiencia del pasado 11 de noviembre.

CT