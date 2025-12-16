El Gobierno de México inició este martes, a nivel nacional, el sorteo de viviendas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, una estrategia dirigida a personas que no son derechohabientes del Infonavit ni del Fovissste, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna a familias de menores ingresos.

En conferencia de prensa matutina, arrancó el primer sorteo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el mecanismo se adoptó ante la alta demanda registrada en el proceso de inscripción, la cual superó el número de viviendas actualmente en construcción.

"Las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda que se están construyendo son para todas aquellas personas que no son derechohabientes del Infonavit o del Fovissste. Se hizo una inscripción tanto en territorio, en asambleas cercanas a donde se construyen las viviendas, como por internet, y se recibió una demanda mucho mayor a la oferta de este año", señaló.

La Mandataria detalló que, tras una primera revisión para verificar que las familias cumplieran con los requisitos —como no contar con seguridad social en vivienda y acreditar su situación económica—, se determinó que el sorteo era el método más justo para asignar las casas disponibles.

"Decidimos que se hiciera por sorteo, porque es la forma más justa dentro de las circunstancias para poder distribuir las viviendas. A partir de hoy inician los sorteos en distintos lugares del país", subrayó.

Por su parte, vía remota, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, destacó que el evento marca un momento histórico en la política de vivienda del país y resaltó la transparencia del proceso, el cual cuenta con la supervisión de una interventora de la Secretaría de Gobernación y de un notario público.

"Estamos muy contentos con casi 400 personas que nos acompañan en este primer sorteo a nivel nacional. Este método es histórico y garantiza que el proceso se realice con total transparencia", afirmó.

Vega Rangel informó que, como parte del Programa Vivienda para el Bienestar, este año se alcanzará una meta de más de 390 mil viviendas construidas por Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Tan solo en 2024 se prevé la entrega de más de 641 mil viviendas, mientras que el programa continuará ampliándose en lo que resta del año.

Además, detalló que entre hoy y mañana se llevarán a cabo 154 sorteos en 30 entidades federativas y 147 municipios, para seleccionar a las primeras familias beneficiarias, de un universo inicial de más de 161 mil personas registradas.

Durante el evento, Rodrigo Chávez, representante de la Conavi, explicó el método del sorteo y la distribución de las viviendas en uno de los desarrollos participantes.

Precisó que se registraron 444 familias para 256 viviendas, de las cuales el 20% será destinado a renta para jóvenes, mientras que 66 viviendas se asignarán de manera directa a personas adultas mayores y personas con discapacidad. El resto será definido mediante tómbola pública.

