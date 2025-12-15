Un fondo de ahorro empresarial es un plan voluntario en que la empresa y el colaborador realizan aportaciones de dinero a una cuenta común de forma periódica, con el objetivo de que el empleado lo reciba, ya sea al finalizar el año o incluso al concluir la relación laboral. Se trata de una prestación superior a la ley, por lo que no es obligatoria.

Sin embargo, es una estrategia que utilizan muchas compañías para fomentar la lealtad entre sus colaboradores y mejorar su cultura corporativa.

¿Cómo se calcula el fondo de ahorro en México en 2025?

Para calcular el fondo de ahorro empresarial se toman en cuenta las aportaciones del trabajador y el patrón, las cuales deben ser iguales. Hay algunas condiciones que se deben considerar, por lo que desglosaremos el proceso a continuación:

Porcentaje de aportación: el porcentaje que el trabajador aporte al fondo de ahorro empresarial no puede ser superior al 13% de su salario.

Si el salario del colaborador es de 15 mil pesos y la aportación es del 10%, la aportación sería de: mil 500

Aportación de la empresa: debe ser igual a la del trabajador.

Siguiendo con el ejemplo anterior, la aportación de la empresa también sería de mil 500 pesos.

Periodicidad: el total del fondo de ahorro se aporta de manera mensual.

Es decir, mil 500 pesos (trabajador) + mil 500 pesos (empresa) = 3 mil de fondo de ahorro al mes.

Entrega del fondo: generalmente el fondo de ahorro se entrega al año; es decir, lo que se genera en 12 meses. Aunque en algunos casos este se entrega al finiquitar la relación laboral.

Si el fondo se entrega a año, se multiplican los 3 mil x 12 meses= 36 mil al año.

En caso de que se entregue al finalizar la relación laboral, se multiplican los 3 mil x los meses trabajados en la empresa.

