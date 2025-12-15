¿Cómo se calcula el fondo de ahorro en México?

Un fondo de ahorro empresarial es un plan voluntario en que la empresa y el colaborador realizan aportaciones de dinero a una cuenta común de forma periódica, con el objetivo de que el empleado lo reciba, ya sea al finalizar el año o incluso al concluir la relación laboral. Se trata de una prestación superior a la ley, por lo que no es obligatoria.Sin embargo, es una estrategia que utilizan muchas compañías para fomentar la lealtad entre sus colaboradores y mejorar su cultura corporativa.Para calcular el fondo de ahorro empresarial se toman en cuenta las aportaciones del trabajador y el patrón, las cuales deben ser iguales. Hay algunas condiciones que se deben considerar, por lo que desglosaremos el proceso a continuación: Porcentaje de aportación: el porcentaje que el trabajador aporte al fondo de ahorro empresarial no puede ser superior al 13% de su salario.Si el salario del colaborador es de 15 mil pesos y la aportación es del 10%, la aportación sería de: mil 500Aportación de la empresa: debe ser igual a la del trabajador.Siguiendo con el ejemplo anterior, la aportación de la empresa también sería de mil 500 pesos.Periodicidad: el total del fondo de ahorro se aporta de manera mensual.Es decir, mil 500 pesos (trabajador) + mil 500 pesos (empresa) = 3 mil de fondo de ahorro al mes.Entrega del fondo: generalmente el fondo de ahorro se entrega al año; es decir, lo que se genera en 12 meses. Aunque en algunos casos este se entrega al finiquitar la relación laboral.Si el fondo se entrega a año, se multiplican los 3 mil x 12 meses= 36 mil al año.En caso de que se entregue al finalizar la relación laboral, se multiplican los 3 mil x los meses trabajados en la empresa.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV