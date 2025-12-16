De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 16 de diciembre, el frente frío 21 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y noreste del país, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Al final del día dicho frente y la masa de aire polar asociada, dejarán de afectar al país, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas . Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

ESPECIAL / SMN

Este es el pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 16 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 16 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan) y Campeche.

