El Programa de Vivienda para el Bienestar es una iniciativa del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), cuyo objetivo es garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas de alta marginación, indígenas o con carencias sociales.

Para entrar al programa es necesario prestar atención a la información oficial publicada por la Conavi, en la que se especifican las fechas, sedes de registro y los requisitos. Es importante tomar en cuenta que las personas interesadas deben vivir en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), es decir, áreas vulnerables, las cuales son determinadas y publicadas cada año en el Diario Oficial de la Federación, por la Secretaría del Bienestar.

¿Cómo registrarse al programa?

Los requisitos para registrarse al Programa de Vivienda para el Bienestar son los siguientes:

Ser mayor de edad (o menor con dependientes económicos)

Tener ingresos bajos

No contar con vivienda propia

No estar afiliado a instituciones como Infonavit o Fovissste

Si se cumple con dichos requisitos, es necesario presentarse al módulo indicado en la convocatoria con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

CURP

Asimismo, al hacer el registro se aplicará una Cédula de Diagnóstico para valorar la situación socioeconómica. Posteriormente, los resultados serán publicados en el portal oficial de Conavi: https://www.gob.mx/conavi, así como en lugares estratégicos dentro del polígono de atención correspondiente.

Así puedes saber si fuiste seleccionado

Las personas seleccionadas para el programa serán contactadas por teléfono para agendar una visita domiciliaria. Se debe tomar en cuenta que el trámite es personal y no se autoriza la mediación de terceros. En caso de no localizar a los interesados, se realizará un segundo intento.

Al momento de la visita agendada se solicitarán estos documentos adicionales:

Acta de nacimiento

Certificado de no propiedad

Documentos que acrediten el estado civil como acta de matrimonio o de divorcio

Constancia médica emitida por una institución de salud pública, en caso de discapacidad

Finalmente, la Conavi hará una última evaluación y el listado definitivo de beneficiarios será publicado en los portales oficiales ya mencionados.

Si se supera la demanda de la capacidad de atención, Conavi llevará a cabo un sorteo para determinar el padrón y, en todo caso, se valorará la posibilidad de una segunda etapa en la zona.

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