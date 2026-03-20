Beca Rita Cetina: Oficial, no pagarán dos meses de 2026 a estudiantes; fechas y cuál es la razón

La Beca Rita Cetina no realizará pagos durante un bimestre en 2026. Este apoyo, que forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y fue creado al inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo brindar respaldo económico a las familias y prevenir la deserción escolar en educación básica.El programa inició operaciones en 2025 con estudiantes de secundaria y, para este año, prevé ampliar su cobertura a alumnas y alumnos de primaria.De acuerdo con sus reglas de operación, la beca se entrega durante 10 de los 12 meses del año mediante pagos bimestrales. Por ello, en julio y agosto no se realizan depósitos, ya que corresponden al periodo vacacional. Esta suspensión forma parte del esquema regular del programa y no representa un cambio en el calendario.Los bimestres en los que sí se realiza el pago son:Hasta el momento, y con la última actualización en enero pasado, el monto del apoyo varía según el nivel educativo y la integración del hogar:El depósito de la Beca Rita Cetina se efectúa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, entregada directamente a las familias beneficiarias. Los beneficiarios pueden cobrar a partir del día que les corresponda según el calendario de pagos que dé a conocer la autoridad.Para acceder a este apoyo económico, las familias deben cumplir con los siguientes requisitos:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF