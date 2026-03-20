Beca Rita Cetina: Oficial, no pagarán dos meses de 2026 a estudiantes; fechas y cuál es la razón

La Beca Rita Cetina no realizará pagos durante un bimestre en 2026. Este apoyo, que forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y fue creado al inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo brindar respaldo económico a las familias y prevenir la deserción escolar en educación básica.

El programa inició operaciones en 2025 con estudiantes de secundaria y, para este año, prevé ampliar su cobertura a alumnas y alumnos de primaria.

No pagarán dos meses de la Beca Rita Cetina y este es el motivo

De acuerdo con sus reglas de operación, la beca se entrega durante 10 de los 12 meses del año mediante pagos bimestrales. Por ello, en julio y agosto no se realizan depósitos, ya que corresponden al periodo vacacional. Esta suspensión forma parte del esquema regular del programa y no representa un cambio en el calendario.

Los bimestres en los que sí se realiza el pago son:

Enero-febrero

Marzo-abril

Mayo-junio

Septiembre-octubre

Noviembre-diciembre

¿Cuánto pagará la Beca Rita Cetina en 2026? Lo que se sabe

Hasta el momento, y con la última actualización en enero pasado, el monto del apoyo varía según el nivel educativo y la integración del hogar:

Para los alumnos de secundaria:

Mil 900 pesos bimestrales por familia con una hija o hijo inscrito.

En hogares con dos o más estudiantes en secundaria, se otorgan 700 pesos adicionales por cada alumno extra.

En el caso de los estudiantes de primaria:

Las familias con hijas o hijos en este nivel recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante, conforme a la información oficial de los Programas para el Bienestar.

Y para los niños de primaria o preescolar con beca previa:

Las familias de escasos recursos que ya recibían desde 2025 o antes una beca, continuarán con el apoyo de mil 900 pesos bimestrales, siempre que no exista alguna causa de baja.

¿Cómo se realiza el pago de la Beca Rita Cetina en 2026?

El depósito de la Beca Rita Cetina se efectúa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, entregada directamente a las familias beneficiarias. Los beneficiarios pueden cobrar a partir del día que les corresponda según el calendario de pagos que dé a conocer la autoridad.

Los requisitos para recibir la Beca Rita Cetina en 2026

Para acceder a este apoyo económico, las familias deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos una hija o hijo inscrito en una escuela pública de primaria o secundaria, en modalidad escolarizada.

No recibir otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Esperar a que se abra la convocatoria para nuevos registros.

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