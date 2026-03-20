Incendio en Refinería Olmeca ocurrió por negligencia, acusan familiares

Familiares de una de las cinco víctimas fatales del incendio en la Refinería Olmeca el pasado martes 17 de marzo, acusaron que se trató de una negligencia al señalar que tenía detectores de gas y medidores de presión que alertaron de la fuga y que esta no fue atendida correctamente.

La mañana del jueves, el cuerpo de Ezequiel Ramírez, fallecido en el siniestro, fue sepultado en el panteón de la ranchería Tierra y Libertad en Cunduacán.

Luis Ramírez, hijo de Ezequiel, señaló que ya vieron el video en el que se observa el momento exacto en el que ocurre el incendio. El vehículo en el que viajaban las personas que perdieron la vida circula lentamente y al aproximarse a la barda perimetral estalla por la acumulación de gas.

"Al momento que nosotros vamos a la fiscalía, por ahí una de las que estaban adentro nos dijo: No, el olor se empezó a sentir y ya estaba reportado. No le podría confirmar las cosas porque no tengo las pruebas exactamente", señaló.

"Es una negligencia más. Una negligencia más de parte de Pemex porque de ahí viene (...) El cuerpo de emergencia, yo sé que atendió, pero pues es algo, es ilógico. Es que no pudo haber pasado. Creo que si ya estaba, creo que toda la refinería tiene detectores de gas, creo que a través de eso se pudo haber evitado la tragedia".

Familiares apuntan que Pemex no debe minimizar el siniestro fatal

Ramírez señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) no puede minimizar la situación, sino que debe investigar a fondo lo ocurrido y responder a los deudos de las víctimas que quedaron en el desamparo.

Ezequiel se desempeñaba como guardia de seguridad de Grupo SIPPSA, en la refinería.

Otra de las víctimas era Diana Cecilia Gómez Jiménez, de 30 años, quien laboraba como guardia de seguridad intramuros para Grupo SIPPSA, era madre soltera de dos menores y tenía apenas un año trabajando en la refinería.

Otro de los fallecidos es Fernando Arias de la Cruz, quien era supervisor de seguridad también en Grupo SIPPSA. Ambos ya fueron sepultados.

Sobre el caso, la directora Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, Marcela Villegas, y el gerente de Responsabilidad Social, César Raúl Ojeda Zubieta, se reunieron ayer con autoridades estatales y municipales para coordinar las acciones de respaldo a los familiares de la trabajadora de Pemex fallecida en el incendio , y enlazando a las empresas contratistas donde laboraban las otras cuatro víctimas. Además, se estableció una ruta para resolver la reubicación de las escuelas cercanas a la Refinería Olmeca.

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AO

