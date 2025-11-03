Un nuevo caso de maltrato animal se hizo viral y colocó otra vez el tema en el debate público. Ahora el lugar que fue escenario de esta acción fue Yucatán. Así fueron los hechos:

La Unidad de Protección Animal (UPA) atendió un reporte en la zona de Pensiones, donde una pareja en situación de calle tenía varios perros y gatos amarrados a un triciclo, incluyendo perras lactantes con sus crías .

Tras la revisión de médicos veterinarios, se determinó que los animales no estaban en condiciones adecuadas , por lo que fueron resguardados y trasladados a la Clínica Veterinaria Municipal para su atención.

En total se recuperaron 2 gatos, 6 perros adultos y 5 cachorros, los cuales serán atendidos y dados en adopción responsable a través del Centro Municipal de Atención Animal (CEMAA).

El maltrato animal en Mérida está penado por el Código Penal del Estado de Yucatán y las sanciones varían según la gravedad del daño :

Si el maltrato no pone en peligro la vida del animal, la pena va de 3 meses a 1 año de prisión y una multa de 50 a 100 días.

Si el maltrato pone en riesgo la vida o causa incapacidad, la pena aumenta hasta un 50% más.

En caso de muerte del animal, el castigo es de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de 200 a 400 días.

Si se emplean métodos crueles o se difunde el acto en redes sociales, la sanción puede duplicarse.

