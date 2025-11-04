Suman esfuerzos para la conservación de la Mariposa Monarca en México

El segundo registro de población de mariposas monarca más bajo de la historia se dio en el invierno pasado, este descenso se ha observando durante varias décadas. La alianza entre México, Estados Unidos y Canadá se formó como respuesta a esta problemática.

El proyecto entró en vigor en enero de 2025 y se esperan los resultados que indicarán el esquema final de las áreas que requieren prioridad. Dichos resultados serán difundidos durante el periodo de noviembre de este año a marzo de 2026, según el documento oficial emitido por la CCA.

Hasta ahora se ha reñido por un plan basado en el monitoreo de la especie a largo plazo y espera reunir datos sobre el entorno y las dificultades que enfrentan estas mariposas con el objetivo de realizar actividades de conservación como la restauración del hábitat en sitios de invernación, los corredores migratorios y las zonas de reproducción.

Para inicios del próximo año, la TMCSP habrá establecido las estrategias y prioridades necesarias, mientras que para diciembre de 2026, la Alianza Científica Trinacional en Favor de la Conservación de la Mariposa Monarca contará con un conjunto de herramientas y prioridades definidas, refinadas y viables para guiar los esfuerzos e iniciativas de conservación en el futuro.

La migración de la mariposa monarca se da cada año y es un fenómeno único, ya que se realiza a lo largo de varias generaciones de mariposas. Llevan a cabo este viaje debido a que las temperaturas extremas del invierno de América son muy bajas para su supervivencia, por eso al final de cada año regresan a Michoacán en búsqueda de un clima más cálido.

TG