¿Lloverá hoy en tu ciudad? Conoce el pronóstico exacto para este 25 de mayo

El clima en México no da tregua este lunes 25 de mayo, trayendo condiciones meteorológicas extremas y contrastantes para varias regiones.

Según el reporte más reciente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, viviremos un día de marcados contrastes. Mientras algunas entidades se preparan para recibir tormentas severas, otras seguirán bajo el dominio de un sol abrasador y temperaturas verdaderamente sofocantes.

Este escenario tan variado responde a la interacción de múltiples fenómenos atmosféricos que cruzan nuestro territorio. Desde un sistema frontal cercano a la frontera norte hasta el constante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México, el cielo mexicano estará muy activo.

¿Dónde lloverá más fuerte hoy en el territorio nacional?

Las precipitaciones más intensas y peligrosas castigarán principalmente al sureste del país durante esta jornada de lunes . Las autoridades han emitido avisos preventivos para Oaxaca y Chiapas, donde se registrarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas, alcanzando acumulados alarmantes de hasta 150 milímetros.

Por su parte, el sur de Veracruz y el estado de Tabasco no se quedarán atrás en este temporal. En estas zonas se esperan tormentas muy fuertes que podrían generar encharcamientos severos, reducción de visibilidad en carreteras y un aumento repentino en los niveles de los ríos.

Hacia el noreste y la Península de Yucatán, el panorama también exige precaución para todos los habitantes. Entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo experimentarán intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de posibles ráfagas de viento.

¿Qué pasará en Jalisco, el centro y el occidente del país?

Si vives en Guadalajara, el resto de Jalisco, la Ciudad de México o el Estado de México, el pronóstico oficial indica intervalos de chubascos moderados. Aunque no serán tormentas torrenciales, estas precipitaciones vespertinas serán suficientes para complicar el tráfico en las horas pico de tu regreso a casa.

Es importante destacar que estas lluvias en el centro y occidente podrían llegar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Todo esto es provocado por un canal de baja presión que se extiende sobre el interior del país, generando una fuerte inestabilidad atmosférica.

A pesar de las lluvias, el calor extremo no dará tregua en gran parte de la República Mexicana. Una persistente onda de calor seguirá afectando a 13 estados , incluyendo a Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, donde los termómetros superarán fácilmente los 40 grados centígrados durante la tarde.

Tips rápidos y recomendaciones para enfrentar el clima de hoy:

- Prepárate para la lluvia: Lleva siempre un paraguas o impermeable si resides en el centro, sur o sureste de México. Las tormentas pueden desatarse de forma repentina durante la tarde, complicando tu regreso a casa o tus actividades al aire libre.

- Evita zonas de riesgo: No intentes cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, especialmente en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. La fuerza del agua puede ser engañosa y los deslaves en zonas montañosas representan un peligro real durante esta temporada de precipitaciones intensas.

- Protégete del sol: Si te encuentras en el norte o en la costa del Pacífico, aplica protector solar cada cuatro horas. Usa ropa ligera de colores claros, gafas de sol y gorra para evitar golpes de calor o quemaduras severas en la piel.

- Mantente bien hidratado: Bebe agua constantemente a lo largo del día, incluso si no sientes sed, debido a las altas temperaturas. Sigue de cerca las actualizaciones de Protección Civil y no te dejes sorprender por los cambios bruscos del clima en tu ciudad.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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