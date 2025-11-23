Violencia de género: Sinaloa arranca "Rodada Naranja"

En el marco de los "16 Días de Activismo contra la Violencia de Género", el gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de arranque a la "Rodada Naranja", una actividad que tiene como objetivo generar conciencia sobre la violencia de género y alentar la participación ciudadana en su erradicación; asimismo, promueve el deporte y la sana convivencia como herramientas para fortalecer el tejido social en Sinaloa.

El evento fue impulsado por las Secretarías de Las Mujeres, Bienestar y Desarrollo Sustentable. Contó con la participación de más de mil 300 ciclistas, quienes compartieron el compromiso del Gobernador Rocha de utilizar el deporte como un medio para la construcción de una sociedad libre de violencia y adicciones.

"Estamos empezando los 16 días de activismo y junto con ello, está la secretaría de Bienestar, trabajando juntos para darle continuidad a las rodadas. La causa fundamental es el inicio del activismo, que son 16 días", expresó el gobernador Rocha Moya durante la inauguración del evento.

Cubrió los trayectos de Culiacán a Imala y Sanalona

La ruta de la Rodada Naranja cubrió los trayectos de Culiacán a Imala y Sanalona, un recorrido que fue muy bien recibido por los ciclistas, quienes agradecieron al gobierno estatal por fomentar este tipo de actividades que, además de fortalecer la cultura del ciclismo en Sinaloa, promueven una movilidad sustentable.

Como muestra de agradecimiento por su participación, al finalizar la rodada, se realizó una rifa de bicicletas, kits de seguridad y boletos para el ciclotour Mazatlán 2025, un incentivo para quienes se sumaron a la causa.

Te puede interesar: Director de la policía de Uruapan mató al asesino de Carlos Manzo: AIC

La seguridad de los participantes se garantiza mediante un operativo especial coordinado por las tres órdenes de gobierno, con el apoyo de cuerpos de auxilio como la Cruz Roja y Protección Civil.

Al evento también asistió Ana Francis Chiquete, secretaría de las Mujeres; Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable; Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo; además de cientos de ciclistas de los grupos Tiguers, Águilas UAS, Montañeses, Águilas Culiacán, Aguajito, Navolato, Espartanos, Panteras Riders, Chilaquiles, Sabandijas y CONALEP, entre otros.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS