El registro de líneas telefónicas en México es un proceso obligatorio que debe realizarse antes del próximo 30 de junio, de lo contrario, los usuarios podrán enfrentar consecuencias como la suspensión del servicio. En este contexto, aquí te decimos dónde puedes vincular tu celular con tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y qué necesitas para hacerlo.

Dicha medida, impulsada por las autoridades de telecomunicaciones, tiene el objetivo de combatir delitos como la extorsión y el fraude mediante la identificación de los titulares de las líneas. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha explicado que el registro pretende eliminar el anonimato que facilita la comisión de ilícitos, fortaleciendo así la seguridad pública.

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¿Qué necesitas para registrar tu línea telefónica?

Para cumplir con el registro obligatorio de telefonía móvil, las personas físicas deberán presentar documentación oficial que valide su identidad ante su proveedor de servicios.

Los requisitos son:

Identificación oficial vigente, como credencial para votar o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP); en caso de extranjeros, se deberá presentar una versión temporal del documento.

Para personas morales, como empresas o sociedades, además de los documentos anteriores, se deberá incluir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Dónde hacer el registro de celulares en México?

El proceso para completar la vinculación de líneas móviles puede realizarse de dos formas:

Presencial: Acudiendo a un centro de atención de compañías como Telcel, AT&T, Movistar, entre otras.

En línea: A través de plataformas digitales de los operadores donde se solicitará la validación de identidad con fotografía y CURP.

¿Quiénes no están obligados a registrar su línea celular en México?

Aunque el registro es obligatorio para la mayoría, los lineamientos del DOF contemplan excepciones para ciertos usuarios. Quedan exentos:

Líneas de dispositivos sin funciones de llamadas, SMS o voz por internet.

Líneas empresariales de dependencias gubernamentales, servicios de emergencia o atención ciudadana.

Menores de edad, cuyo registro debe hacerlo su tutor.

Tabletas con planes de datos sin servicios de telefonía.

Usuarios ya registrados al contratar la línea, cuando el operador realizó el trámite.

Fuera de estos supuestos, todos los usuarios deberán completar el proceso antes del 30 de junio de 2026, fecha límite establecida por las autoridades.

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MB



