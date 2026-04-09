Tras varios días de intensa búsqueda, el futbolista Óscar Adrián “Boru” Granados Borunda, de 27 años, fue encontrado sin vida en el municipio de Celaya, Guanajuato, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 31 de marzo.

Según la denuncia interpuesta por su familia ante la Fiscalía General del Estado, el arquero desapareció en la colonia Los Naranjos, donde tenía su domicilio. A partir de ese momento, se activó una movilización en la que participaron familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva.

Durante la búsqueda, se difundieron fichas con su fotografía y datos de identificación, además de que sus imágenes circularon ampliamente en redes sociales, como parte de los esfuerzos para localizarlo.

“Boru” era un futbolista reconocido en el ámbito amateur y con presencia en el entorno profesional, además de desempeñarse como maestro de educación física. Su muerte ha causado consternación entre quienes lo conocieron dentro y fuera de las canchas.

Hasta el momento, la Fiscalía mantiene bajo reserva los detalles sobre el lugar exacto del hallazgo y la causa de muerte.

La comunidad futbolera expresó su pesar a través de redes sociales. “El arco se queda vacío, pero tu recuerdo lo llena”, publicó Talacha Deportes en un mensaje de solidaridad con su familia. Asimismo, se le recordó como “un grande del fútbol de barrio, de esos que no solo atajaban balones, sino que también se ganaban el respeto de todos dentro y fuera de la cancha”.

MF