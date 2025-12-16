VIDEO capta momento exacto del accidente de avioneta en Toluca

El momento exacto de la caída de una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México (Edomex) fue registrado en video.

El incidente ocurrió a las 12:31 horas del lunes 15 de diciembre, en la calle Industria Automotriz y bulevar Miguel Alemán, colonia San Pedro Totoltepec, ocasionando la muerte de todas las personas que viajaban en ella. De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el vehículo siniestrado se trata de una aeronave tipo jet privado tipo Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO.

Los primeros reportes detallan que la aeronave provenía de Acapulco, Guerrero, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, cuando presuntamente comenzó a presentar fallas.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, dijo que, según información de la empresa de servicios aéreos "Estrella", a bordo viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes, no obstante, en los trabajos de sofocación del incendio solo se habían localizado seis cuerpos. Más tarde se confirmó un séptimo.

"Había tanques de combustible y de gas, por lo que se realizó una acción preventiva en coordinación con Protección Civil y se evacuaron dos cuadras a la redonda", añadió el funcionario.

Tras el incidente, las autoridades activaron el Sistema de Comando de Incidentes, ya que la zona del siniestro cuenta con diversas naves industriales.

Las imágenes del momento fueron difundidas por Televisa:

Este fue el momento exacto en el que una aeronave se impactó cerca del Aeropuerto de Toluca el 15 de diciembre de 2025.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/OlWNfQLO4j — NMás (@nmas) December 16, 2025

FGR investiga el accidente aéreo en Toluca

La Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación por el desplome de la aeronave.

"La institución envió al lugar agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a fin de colaborar en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México" , resaltó la dependencia en un comunicado.

Sheinbaum confirma que no hubo sobrevivientes

Al ser cuestionada sobre el tema, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó esta mañana que la avioneta transportaba a una familia que viajaba desde Acapulco hacia el Aeropuerto de Toluca, y que no hubo sobrevivientes.

"Es una familia que viajaba, venía de Acapulco hacia el aeropuerto de Toluca. Todos fallecieron, incluido el piloto. Mandamos nuestro pésame a sus familiares y amigos", expresó.

Señaló, además, que existe una primera hipótesis relacionada con una falla técnica, sin embargo, subrayó que la FGR será la encargada de realizar el peritaje correspondiente para esclarecer las causas del accidente.

"Parece que es una falla técnica de la aeronave, pero hasta que no se haga el peritaje no podemos especular", puntualizó.

Con información de SUN…

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

