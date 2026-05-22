Un muerto y cinco heridos -los cuales fueron trasladados para recibir atención médica- fue el saldo preliminar de una pelea ocurrida este viernes 22 de mayo del 2026 al interior del Centro de Reinserción Social (cárcel) de Ciudad Obregón, Sonora, informaron autoridades estatales.

En una publicación en redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora explicó que la "riña" en el penal fue atendida de "manera inmediata" por las autoridades , quienes activaron los protocolos de seguridad para "restablecer el orden" en el centro penitenciario.

Al recinto acudieron efectivos de instituciones locales, estatales y federales para tratar de "contener la situación".

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No obstante, las autoridades notificaron el fallecimiento de una persona por estos hechos cuya identidad por el momento no ha trascendido.

Asimismo, cinco individuos lesionados recibieron atención de personal de la Cruz Roja y fueron trasladados para recibir una valoración médica de las heridas que sufrieron.

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El Gobierno de Sonora dio por controlada la situación y anunció que habrá "presencia preventiva" en el lugar de los hechos mientras se realizan las "investigaciones correspondientes".

Esta pelea mortal se originó a mediodía en el pabellón tres de la cárcel de Ciudad Obregón, según explicó el Gabinete de Seguridad federal.

JM