VIDEO | Así se vivió el sismo desde lo alto de un edificio en CDMX

Esta mañana, en punto de las 07:58:15 de este viernes 2 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 6.5 que se localizó 15 kilómetros al suroeste de San Marcos en el estado de Guerrero. El instante movilizó a distintas regiones del país, quienes evacuaron al escuchar la alerta presidencial y las respectivas alertas dispuestas en la infraestructura pública de las locaciones.

En ese sentido, el sismo provocó la interrupción temporal de la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como las actividades del personal que se presentó a laborar el día de hoy.

A su vez, la alerta presidencial que llegó a dispositivos inteligentes de los estados cercanos a Guerrero le sacó un susto a más de alguno. El mensaje compartido universalmente decía lo siguiente: "Sismo Severo en SanMarcos Gro. Realice procedimiento en caso de sismo", se podía leer.

El sismo provocó distintas afectaciones en la Ciudad de México (CDMX). El último reporte de Clara Brugada, jefa de gobierno de la entidad, constata las siguientes:

12 personas lesionadas, sin establecer estado de salud de cada una de ellas

5 postes caídos

4 árboles caídos

18 denuncias por falta de suministro eléctrico

Se evalúan 2 estructuras por riesgo de colapso

Se inspeccionan 34 edificios

Se inspeccionan 5 casas habitación

Los equipos de Policía Ciudad de México, Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, C5 CDMX se mantienen desplegados en las 16 alcaldías apoyando a la ciudadanía.

El impresionante fenómeno fue captado por el usuario @javier20250808 quien compartió un video en la red social X en el que se muestra como un edificio se mece de un lado para otro durante el sismo. El video grabado desde las alturas de la CDMX ha tenido cierta repercusión entre las muchas imágenes que han circulado desde hace horas en redes sociales.

