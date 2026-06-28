Víctima de exdirector de Pemex denuncia que continúa en riesgo

La denuncia pública por violencia familiar contra el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, continúa escalando luego de que su esposa, la ingeniera nuclear y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Felicia Jiménez Lavie, reveló que permanece en una situación de vulnerabilidad, mientras la Fiscalía General del Estado de Morelos ya abrió una carpeta de investigación por los hechos captados en video.

La docente aseguró que, tras difundirse las imágenes donde es agredida por su esposo, ha enfrentado nuevas dificultades, entre ellas el bloqueo de sus líneas telefónicas, lo que, afirmó, la deja prácticamente incomunicada.

“Me acabo de dar cuenta de que me las bloquearon totalmente. No puedo recibir ni hacer llamadas. Si me cortan el internet, estoy totalmente incomunicada e indefensa”, expresó.

Jiménez Lavie sostuvo que la agresión registrada el pasado 15 de marzo, en un domicilio del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, no fue un hecho aislado, sino el punto más grave de una serie de actos de violencia que, según su testimonio, comenzaron en 2022 con insultos, empujones, bofetadas y otros ataques físicos.

La académica relató que incluso en una ocasión Rodríguez Padilla le clavó un bolígrafo en una mano y señaló que las agresiones fueron incrementándose con el paso del tiempo. Explicó que aún no ha presentado una denuncia formal, debido a que primero buscará orientación en la Secretaría de las Mujeres para conocer el procedimiento legal y las medidas de protección disponibles.

Aunque reconoció el respaldo que le han manifestado autoridades federales, indicó que dicho apoyo todavía no se ha traducido en acciones concretas para garantizar su seguridad y la de sus hijos, como protección física, asistencia psicológica y ayuda para cambiar de domicilio.

Originaria de Cuba, la profesora afirmó que desconoce el funcionamiento del sistema de justicia mexicano y admitió sentir temor ante el proceso que está por iniciar. Además, pidió que el caso sea tratado con imparcialidad y que el exfuncionario enfrente las consecuencias legales correspondientes, sin privilegios derivados de los cargos públicos que ocupó.

También reveló que la decisión de hacer públicos los videos surgió al observar a su esposo participar con normalidad en un acto público del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), mientras ella continuaba enfrentando las secuelas emocionales de las agresiones. Asimismo, lamentó la falta de respaldo por parte de personas vinculadas con Pemex, aunque destacó que algunos de sus antiguos escoltas sí se comunicaron con ella para ofrecerle disculpas por no haber podido impedir los hechos.

La académica agregó que su hijo menor, de cinco años, presenció la agresión y posteriormente presentó cambios en su conducta, situación que fue detectada por la psicóloga de su escuela, por lo que actualmente recibe atención para atender las secuelas emocionales.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que inició una carpeta de investigación de oficio tras la difusión del video. La dependencia precisó que mantiene coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para brindar protección a la víctima y aseguró que realizará todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Morena respalda denuncia: “no habrá impunidad”

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó el respaldo del partido a María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, quien denunció haber sufrido violencia familiar presuntamente ejercida por el exfuncionario. Asimismo, aseguró que el caso no quedará sin consecuencias legales.

La líder morenista destacó la importancia de que la víctima haya decidido presentar la denuncia y sostuvo que todas las mujeres del país contarán con el respaldo del Gobierno federal, sin importar quién sea el presunto agresor. “Muchas mujeres enfrentan situaciones de violencia y podría pensarse que, como ocurría en el pasado, alguien con poder o con un cargo relevante quedará impune. Hoy eso no sucederá”, expresó.

De igual forma, desestimó el posicionamiento difundido por elex director de Pemex, en el que solicitó que las autoridades investiguen los hechos con objetividad y respetando la presunción de inocencia. Para Montiel, las imágenes conocidas públicamente evidencian la comisión de un delito.