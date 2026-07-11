¿Venció la fecha de pago de tu empeño en Monte de Piedad? Esto pasará con tus artículos

El Nacional Monte de Piedad anunció nuevas medidas operativas para proteger los artículos de sus clientes en México, tras cumplirse nueve meses del inicio de su huelga laboral.

A través de su perfil oficial en Facebook, la institución prendaria emitió un mensaje dirigido a los usuarios cuyos plazos de pago expiraron durante el cierre de sucursales.

Patricia Álvarez, representante de Atención al Cliente de la empresa, aseguró que se implementaron acciones específicas para garantizar que ningún usuario pierda su patrimonio por el conflicto sindical.

Alternativas para contratos vencidos

La vocera explicó que los clientes con fechas límite vencidas tienen a su disposición un refrendo adicional para mantener vigentes sus contratos de empeño sin penalizaciones extraordinarias.

Como segunda alternativa, los pignorantes pueden solicitar una extensión en la fecha de comercialización de sus prendas para evitar que estas sean puestas a la venta pública.

Para conocer el nuevo día de comercialización, los usuarios deben ingresar al portal oficial en el sitio web montepiedad.com.mx/prendasseguras y revisar el calendario actualizado con su número de contrato.

Es fundamental considerar que, durante este periodo de extensión, los intereses del préstamo se generarán de forma diaria de acuerdo con la tasa del producto contratado originalmente.

Garantía de entrega y cobro de intereses

Las autoridades de la institución recalcaron que quienes ya liquidaron su deuda tienen garantizada la devolución íntegra de sus artículos resguardados en las bóvedas.

La entrega física de estas prendas se realizará de manera inmediata en el momento en que las sucursales reanuden su servicio habitual de atención al público.

Mientras el conflicto laboral continúa, los pagos regulares pueden realizarse a través de canales alternos como la aplicación Mi Monte App, sucursales de Banamex y tiendas Oxxo.

Recomendaciones de seguridad y pagos

Se recomienda a los clientes conservar su boleta de empeño en un lugar seguro, ya que será el documento indispensable para cualquier trámite de recuperación futura.

La institución exhortó a la población a evitar el uso de intermediarios o supuestos gestores en redes sociales que prometen recuperar las prendas a cambio de transferencias económicas.

En caso de dudas sobre el cálculo de intereses diarios o fechas de vencimiento, los usuarios pueden comunicarse a los números telefónicos oficiales de atención al cliente.

Hasta este 11 de julio de 2026, las negociaciones entre el sindicato y el patronato continúan en curso sin una fecha definida para la reapertura de las instalaciones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB