Vacuna contra el dengue es aprobada por Cofepris, esto debes saber

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el registro sanitario de una vacuna contra el dengue desarrollada por la farmacéutica Takeda , lo que abre la puerta a su futura distribución en México como una herramienta para combatir esta enfermedad transmitida por mosquitos.

El biológico, comercializado bajo el nombre Qdenga, cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, que desde 2023 recomendó su uso para reducir el impacto del virus. En México, el dengue tuvo un fuerte repunte en 2024 con más de 125 mil contagios confirmados y 478 muertes.

Para 2025, los registros sanitarios reportaron cerca de 22 mil casos y 85 fallecimientos. En lo que va de 2026, las autoridades han confirmado 896 infecciones sin decesos asociados.

Datos de la Dirección General de Epidemiología señalan que, hasta la semana epidemiológica 7 —del 15 al 20 de febrero de 2026—, las entidades con mayor número de contagios son Sonora, Sinaloa, Veracruz, Tabasco y Baja California Sur.

Del total de pacientes registrados este año, 381 presentan dengue no grave, mientras que 515 han desarrollado cuadros con signos de alarma o formas graves de la enfermedad.

La vacuna ya se aplica en 41 países, entre ellos Argentina, Brasil y Colombia. Su desarrollo incluyó estudios con más de 20 mil participantes en distintas naciones, seguidos durante siete años para evaluar su seguridad y eficacia.

Según la farmacéutica, el esquema consta de dos dosis y ofrece protección contra los cuatro serotipos del virus del dengue. Las pruebas indican una eficacia del 62% para prevenir la infección y de 83.6% para evitar hospitalizaciones.

Tras recibir la autorización sanitaria en México, la empresa informó que comenzará los preparativos para la distribución del biológico en el país.

EE