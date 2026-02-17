La Costa Sur de Jalisco está por escribir una nueva historia en educación y salud. El Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur) anunció la apertura de la licenciatura en Médico cirujano y partero , que comenzará clases en el ciclo 2026-B con sede en Autlán de Navarro.

La rectora Ana María de la O Castellanos Pinzón explicó que esta carrera nace de una necesidad muy concreta: la falta de personal médico en la región. “Era una deuda pendiente con la Costa Sur y la Sierra de Amula”, señaló.

La propuesta no solo busca formar médicos, sino hacerlo con una visión más amplia, bajo el enfoque de “una sola salud”, que considera la relación entre el bienestar humano, animal y ambiental.

Este nuevo programa formará profesionales capaces de atender los retos de la zona, como el dengue, las enfermedades respiratorias derivadas de quemas agrícolas o las campañas de vacunación. Además, tendrá un enfoque interdisciplinario que vincula la medicina con la nutrición, enfermería, agronomía y ciencias naturales, e incorporará saberes locales como la alimentación tradicional y el uso de plantas medicinales.

El plan académico será el mismo que opera en otros centros de la red universitaria, como el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Centro Universitario del Sur y el Centro Universitario de los Altos, garantizando una formación sólida y de calidad.

¿Cómo es el proceso de ingreso?

El registro para aspirantes inició el 10 de febrero y cerrará a fin de mes en www.escolar.udg.mx. El examen de admisión será el 23 de mayo, el dictamen se publicará el 10 de agosto y las clases arrancarán el 17 de agosto de 2026.

Para esta primera generación se abrirán 40 lugares, lo que permitirá ofrecer una enseñanza personalizada y con infraestructura moderna.

El CUCSur ya cuenta con laboratorios de anatomía, fisiología, simuladores clínicos y un quirófano de práctica, además del respaldo del Hospital Civil de Guadalajara, hospitales regionales y el Ayuntamiento de Autlán.

Con esta nueva licenciatura, la Universidad de Guadalajara apuesta por formar médicos con raíces locales, comprometidos con la salud y el desarrollo de su comunidad. “Queremos que las y los jóvenes de la región se preparen aquí, y que después devuelvan su conocimiento a su propia tierra”, concluyó la rectora, Karla Planter.

Con información de la UdeG.

EE