Estos son los insectos comestibles más populares de la gastronomía mexicana

Los insectos comestibles forman parte del patrimonio gastronómico de México desde la época prehispánica y, hasta la fecha, continúan siendo un ingrediente muy apreciado tanto en la cocina tradicional como en la alta gastronomía.

Chapulines, escamoles, chinicuiles, cocopaches, jumiles, chicatanas y gusanos de maguey destacan entre las especies más consumidas en distintas regiones del país gracias a su sabor, valor nutricional y arraigo cultural.

Cada uno de estos insectos se recolecta en temporadas específicas y en diferentes estados de la República. Mientras los chapulines son un símbolo de la gastronomía oaxaqueña, los escamoles son conocidos como el "caviar mexicano" y se obtienen principalmente en el centro del país.

Las chicatanas, por su parte, son muy valoradas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, mientras que los chinicuiles y gusanos de maguey son tradicionales en entidades como Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Estos ingredientes pueden disfrutarse en una gran variedad de platillos. Se preparan asados, fritos o tostados y suelen acompañarse con tortillas recién hechas, salsas, guacamole, tacos, quesadillas, moles o incluso incorporarse a recetas contemporáneas creadas por reconocidos chefs.

Su versatilidad ha permitido que pasen de los mercados y cocinas tradicionales a restaurantes de alta cocina, donde son considerados un verdadero manjar.

Conoce dónde se recolectan, cuál es la temporada ideal para encontrarlos y cómo se preparan en algunas de las recetas más representativas de la gastronomía mexicana.

¿Cuáles son los insectos comestibles más populares en méxico?

Chapulines

Asociados a Oaxaca, particularmente a las cocinas zapotecas y mixtecas, aunque también se consumen ampliamente en Hidalgo.

Se capturan por la mañana, pues las bajas temperaturas los mantienen inactivos; en Oaxaca se utiliza una herramienta llamada “lancha”; en Hidalgo, redes.

Hervidos con sal y limón, secos y tostados o fritos y adobados se comen en tacos, tlayudas, guacamole y se añaden a sales para coctelería.

Escamoles

Las larvas y pupas reproductivas de la hormiga provienen sobre todo de Hidalgo, aunque también se recolectan en San Luis Potosí y Zacatecas.

La cosecha implica extracción manual de los nidos. Tradicionalmente se preparan salteados con mantequilla o epazote y aparecen en tacos, sopes, guisos y propuestas de alta cocina.

Jumiles

Son representativos de Taxco, Guerrero, que incluso celebra el Día del Jumil, aunque también se encuentran en Morelos y otras regiones del centro. Se recolectan de forma manual en los bosques de encino.

Tienen un sabor intenso característico por lo que son favoritos para taquear y condimentar salsas molcajeteadas.

Gusanos de maguey

Estrechamente ligados al paisaje magueyero de Hidalgo y del Altiplano central, su consumo se extiende por diversas entidades.

Su recolección es estacional y especialmente los gusanos blancos son sumamente apreciados, pues se encuentra apenas un par por penca.

Suelen servirse asados o fritos, en tacos, salsas y especialidades regionales.

Chicatanas

Se consumen en su fase adulta alada reproductora. Su presencia es relevante en Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala.

Su aparición está ligada a las primeras lluvias del año. Durante esos días emergen masivamente y son capturadas mediante luz artificial, mallas o directamente de los nidos.

Después de retirar alas y cabeza, se tuestan o asan para saborearse en salsas, tacos, moles y platillos de temporada.

Cocopaches

Conocidos también como tantarrias o xamues, según la región, habitan principalmente en los árboles de mezquite de las zonas semiáridas.

Su consumo está documentado en estados como Guerrero, Michoacán, Hidalgo y el Altiplano.

Se tuestan para intensificar sus aromas herbales, resinosas y especiados y se disfrutan en salsas, tacos y guisos regionales.

Chinicuil

Es la larva de una mariposa que mide entre 2-3 centímetros y se desarrolla en la base de la penca del maguey. Se le considera más aromático y de sabor más intenso que el gusano blanco, aunque suele ser más económico.

Se recolecta en los estados del centro del país, donde abunda el maguey. Se come en tacos, frito o asado en el comal.

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