ONG exigen nueva política de alcohol en México tras cinco muertes por festejos del Mundial

La tragedia registrada durante las celebraciones por los partidos del Mundial 2026 en México reavivó el debate sobre el consumo de alcohol y las políticas de salud pública en el país. Diversas organizaciones civiles se reunieron este martes en la Ciudad de México para exigir al Gobierno la creación de una política nacional de prevención y regulación del alcohol, al considerar que los recientes hechos evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias para reducir los riesgos asociados a su consumo.

El pronunciamiento ocurre luego de que cinco personas perdieran la vida durante los festejos realizados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, un suceso que, de acuerdo con las asociaciones participantes, pone sobre la mesa la urgencia de atender un problema que trasciende los eventos masivos y tiene implicaciones permanentes en la salud y la seguridad de la población.

Tres organizaciones piden regular el consumo de alcohol en México

Durante el encuentro, representantes de organizaciones como Salud Justa, Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) y Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud señalaron que su propuesta no busca prohibir el consumo de bebidas alcohólicas, sino impulsar medidas regulatorias orientadas a disminuir los daños asociados, fortalecer la prevención y promover una cultura de consumo responsable desde una perspectiva de salud pública.

RASA tildó “insuficientes” las medidas impuestas por el Gobierno de la Ciudad de México como la ley seca, que restringe o prohíbe la venta, distribución y, en algunos casos, el consumo de bebidas alcohólicas, y señaló que las diferentes ciudades sede han tenido ocho años para organizar el Mundial y garantizar la seguridad en las calles durante las celebraciones.

“Hemos normalizado la idea de que ser aficionado implica beber” declaró Alonso Robledo, vocero de RASA, quien relacionó el consumo de alcohol con conductas de violencia doméstica y machista.

Más de tres mil personas requirieron atención médica

El Gobierno de la Ciudad de México elevó este lunes a cinco la cifra oficial de personas fallecidas durante los festejos en la capital desde el inicio del Mundial de Fútbol 2026, un incremento que contrasta con el balance previo de cuatro decesos que las autoridades locales habían reportado.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, dio a conocer esta actualización al detallar el balance general del operativo sanitario, el cual acumula tres mil 563 atenciones médicas y 93 traslados de urgencia, aunque la funcionaria omitió precisar las circunstancias específicas de esta quinta muerte o si corresponde a una actualización ministerial de las víctimas previas.

Los reclamos de las organizaciones civiles se dan tras la derrota de la selección mexicana ante Inglaterra el pasado domingo que supuso el último operativo de seguridad para contener las celebraciones por los triunfos del combinado nacional.

TG